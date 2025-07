PSOE de Córdoba lleva a Pleno un plan urgente de renovación del Alcázar que solucione "graves deficiencias detectadas"

CÓRDOBA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha presentado este miércoles una moción que su grupo lleva al Pleno para reclamar de modo "urgente y prioritario" la elaboración y puesta en práctica de un plan de renovación, recuperación y puesta en valor del Alcázar de los Reyes Cristianos, para "mejorar hasta una decena de graves deficiencias detectadas" y en el que intervengan diferentes delegaciones, como Alcaldía, Cultura y Patrimonio Histórico, Centro Histórico y Urbanismo, todo ello en colaboración con la Junta de Andalucía.

Bernal ha pedido en rueda de prensa que "se aumente el presupuesto dedicado por el Consistorio para la mejora de la gestión pública del Alcázar, gestionando también fuentes de financiación públicas complementarias que ayuden a mejorar y reflotar el conjunto, así como el aumento de la plantilla de todo el personal necesario para una buena gestión del monumento".

La edil ha recordado que el Alcázar de los Reyes Cristianos es competencia del Ayuntamiento, al tiempo que ha citado entre sus "deficiencias que el Alcázar no está conectado a la red de alcantarillado público en toda su instalación, ni tampoco en los baños, y las obras realizadas para dotar de red eléctrica al espectáculo de luz y sonido están paralizadas y han provocado varias consecuencias, como daños en árboles y bloqueo en el acceso a los visitantes", así como "la imposibilidad de comenzar el espectáculo de luz y sonido prometido desde hace meses".

Asimismo, ha indicado que "hay excavaciones arqueológicas que precisan mejor conservación cerca de la gruta, ya que se han dejado a la intemperie; que hay filtraciones de estanques y albercas; que la nueva entrada no está adaptada para la climatología de Córdoba, ni para las colas de un monumento turístico, a lo que se une una accesibilidad muy deficitaria con un montacargas a modo de ascensor en ciertos puntos; la necesaria renovación de los planes de autoprotección y seguridad, con planes actualizados de evacuación, intercomunicación entre trabajadores".

Igualmente, ha apuntado a "la ausencia de proyecto expositivo, puesto que el Alcázar no está musealizado y el contenido no está puesto en valor ni hay información para los visitantes: todos los puntos relevantes carecen de carteles de interpretación, y los jardines no tienen ningún cartel informativo".

Además, ha pedido que "se acelere la apertura de todos los espacios cerrados: gruta cerrada, torre del homenaje cerrada, baños de Doña Leonor cerrados, pasillos de la Inquisición cerrado y celdas de la cárcel cerradas".

Y ha remarcado que "el Personal es deficitario en todos los ámbitos, desde ordenanzas a jardineros, como también personal fijo de mantenimiento en albañilería o limpieza, así como que el servicio de bodas civiles que se realiza en el Salón de los Mosaicos tiene deficiencias mejorables, como el sonido, la accesibilidad o que se han quitado más de la mitad de las sillas".