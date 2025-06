El PSOE de Córdoba se opone a la propuesta de Emproacsa de "incrementar la tarifa del agua entre un 2,8 y un 17%"

CÓRDOBA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha expresado este miércoles su "oposición a la propuesta anunciada por la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) de incrementar la tarifa de agua en una horquilla que oscila entre un 2,8% del IPC y un 17%, dependiendo del servicio facturado".

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha señalado que "esta medida se suma a una reciente subida del 21%, lo que supone una carga inaceptable para los hogares, para los pequeños negocios y empresas de la provincia", y por ello es preciso que "Emproacsa dé una mejor explicación de las razones que abocan al PP en la Diputación, y a su presidente, Salvador Fuentes, a considerar esta propuesta".

En el PSOE, según ha asegurado Morales, "entendemos la importancia de garantizar un suministro de agua de calidad y sostenible, pero consideramos que cualquier aumento debe estar plenamente justificado, ser transparente y priorizar el bienestar de la ciudadanía". Además, "la subida acumulada, tras un incremento del 21%, que ya superó con creces la inflación reciente, no se acompaña de información clara sobre su necesidad, ni de medidas compensatorias para los sectores más vulnerables".

"Entre los motivos de nuestra oposición --ha proseguido--, queremos enfatizar en que no se han presentado informes técnicos detallados que justifiquen la necesidad de un nuevo aumento más allá de las pérdidas derivadas de la actual gestión en un momento en el que no hay sequía y en el que los precios de la energía se han contenido. Además, no consta que Emproacsa haya priorizado un plan integral para controlar las pérdidas y fugas en las redes de la provincia que haga más eficiente su gestión".

El Grupo Provincial Socialista propone "congelar nuevas subidas hasta que se demuestren mejoras tangibles en el servicio, y se implementen tarifas progresivas basadas en el consumo y los ingresos, para proteger a los sectores más vulnerables". Por otro lado, el PSOE pide "que se priorice un plan urgente para reducir fugas y modernizar la red de distribución".

En definitiva, el PSOE exige "a la Diputación de Córdoba y a Emproacsa que reconsideren esta propuesta y apuesten por una gestión del agua que sea justa, sostenible y transparente. El acceso al agua es un derecho fundamental, y no permitiremos que se convierta en una carga inasumible para la ciudadanía cordobesa", ha concluido Esteban Morales.