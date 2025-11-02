El PSOE de Córdoba pide el cese del presidente de la Diputación por acordar convenios por "simpatía ideológica"

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, han exigido al presidente de la Corporación Provincial, Salvador Fuentes, que "dé su lugar a los alcaldes de los 77 municipios que la conforman primando a los ayuntamientos antes que a los colectivos y entidades afines", como hace "en función de la simpatía ideológica o partidista".

Según ha detallado la formación en una nota, en una reunión con alcaldes y portavoces socialistas de la provincia, Crespín y Morales han recogido las propuestas y reivindicaciones de los cuadros institucionales y orgánicos de cara al debate que se abre para los Presupuestos de la Diputación de 2026.

Asimismo, la secretaria general ha trasladado a Salvador Fuentes que los municipios "ya tienen sus alcaldes legítimamente elegidos por los ciudadanos" y que "son ellos quienes mejor conocen los problemas y necesidades de sus pueblos y ciudades", por lo que le ha instado a que reúna al Consejo Provincial de Alcaldes y Alcaldesas para configurar "unos presupuestos realmente participativos donde los alcaldes y alcaldesas puedan intervenir".

Al hilo, Crespín ha pedido al Gobierno provincial del PP que defienda la igualdad entre los municipios y los ciudadanos, y que para ello no se suban las tarifas de agua y basura "que son servicios básicos para todos los vecinos, especialmente para los que más dificultades tienen" en los próximos presupuestos.

Además, la dirigente ha exigido a Salvador Fuentes a "dejar de taparle las vergüenzas" a la Junta de Andalucía "asumiendo tareas y competencias exclusivas del Gobierno de Moreno Bonilla" con recursos de la Diputación "que se le detraen a los municipios".

Por su parte, Morales ha avanzado que las propuestas que el grupo socialista planteará para el próximo presupuesto de la Diputación van dirigidas a medidas "que lo hagan realmente municipalista", porque Fuentes ha convertido la Diputación "en la institución más antimunicipalista de la historia" al preferir "trabajar con los colectivos y entidades afines antes que con los ayuntamientos".

En relación, el socialista ha subrayado que Fuentes "debe leerse bien la ley" que recoge que la Diputación ha de trabajar para que los alcaldes de la provincia tengan más presupuesto para atender las necesidades de sus municipios, y no convertirse en el alcalde de la provincia "acordando con colectivos y llevando pleno tras pleno convenios nominativos con entidades en función de la simpatía ideológica o el color político del ayuntamiento donde radiquen".