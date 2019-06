PSOE Córdoba pide a IU "contundencia" con concejales de Adamuz y La Rambla que "han impedido gobiernos de progreso"

Publicado 16/06/2019 14:28:35 CET

CÓRDOBA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba ha pedido a IU que "actúe" con los concejales de Adamuz y La Rambla que "han impedido la formación de gobiernos de progreso con la misma contundencia que lo hará el PSOE con los concejales de Castro del Río que este pasado sábado propiciaron un gobierno con la derecha".

Así, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE ha explicado en un comunicado que en Adamuz IU apoyó junto al PP a un independiente, "arrebatándole la Alcaldía al PSOE, cuya candidatura fue la más votada el pasado 26 de mayo", mientras que en La Rambla, los concejales de IU "no han querido aceptar un pacto que hubiera permitido un gobierno de progreso en el municipio".

PSOE de Córdoba ha señalado que el acuerdo adoptado esta semana con IU de cara a la constitución de los ayuntamientos se recoge que "en ningún caso, ni el PSOE ni IU harán posible que se constituyan gobiernos municipales con la participación activa o pasiva del PP, Ciudadanos, Vox o cualquier grupo independiente".

"Pedimos a IU que actúe con los concejales de su formación que no han acatado el acuerdo al que llegamos las direcciones provinciales con igual diligencia que lo hemos hecho nosotros", ha señalado el PSOE cordobés, que ha insistido en que "se abrirá expediente de expulsión a los tres concejales y a la Ejecutiva municipal de Castro del Río que propiciaron un gobierno con la derecha".

Así, desde la dirección del PSOE de Córdoba se ha afirmado que "los acuerdos están para cumplirlos y en caso contrario las direcciones de los partidos políticos, de acuerdo a sus propios estatutos y normas internas, deben actuar con rotundidad".

Por último, desde el PSOE de Córdoba se ha añadido que "igual que nosotros no queremos entre nuestras filas a quienes no tienen palabra y con su actitud pretenden manchar la dignidad de la militancia socialista, IU debería hacer lo propio con quienes no cumplen con los acuerdos y anteponen los intereses particulares a los generales".