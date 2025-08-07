PSOE Córdoba pide a la Junta que "asuma su responsabilidad" por la contaminación de La Colada tras prohibir el baño

CÓRDOBA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha lamentado este jueves que, "una vez más, la ciudadanía del Norte de la provincia de Córdoba se ve afectada por la grave situación de contaminación del agua en el embalse de La Colada", pues la Junta de Andalucía, a la que ha exigido que "asuma su responsabilidad", ha vuelto a prohibir el baño en este enclave "por contaminación, confirmando que el problema persiste y que las medidas adoptadas hasta ahora han sido claramente insuficientes".

Así se ha expresado Morales después de que la Delegación Territorial de Salud y Consumo haya emitido una resolución que prohíbe el baño en la zona del embalse de La Colada basada "en los resultados de análisis microbiológicos realizados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana que revelan la presencia de especies de cianobacterias potencialmente tóxicas".

Según ha informado el PSOE en una nota, el portavoz socialista ha reclamado públicamente que la Junta de Andalucía "deje de mentir a los ciudadanos del Norte de la provincia y asuma de una vez por todas su responsabilidad en las causas de esta contaminación".

En este contexto, Morales ha subrayado que "esto demuestra que todas las inversiones hechas por la Diputación de Córdoba con el dinero de la Junta de Andalucía han sido inútiles" y el Gobierno andaluz "mira para otro lado en el problema de la contaminación del agua que llega a La Colada".

"No basta con prohibir el baño, es necesario actuar con las inversiones necesarias para que el agua de La Colada tenga calidad y los ciudadanos del Norte de la provincia tengan garantizada el agua de calidad que merecen. No vamos a permitir que nos engañen y se repita una situación como esta", ha avisado.

Así las cosas, Morales ha señalado que "los cuatro millones de euros transferidos por la Junta no han tenido el impacto esperado" y "las inversiones realizadas no han servido para garantizar la calidad del agua ni para proteger la salud de los vecinos de la zona", lo que "evidencia una falta de planificación, seguimiento y compromiso por parte del Gobierno andaluz".

"Es inaceptable que se continúe engañando a la población con promesas vacías y medidas cosméticas. La Junta debe dejar de mirar hacia otro lado y asumir su responsabilidad en las causas que han llevado a esta contaminación", ha dicho Morales, quien ha apostillado que la ciudadanía "merece respuestas claras, acciones contundentes y un compromiso real con la protección del medio ambiente y la salud pública". Por ello, ha exigido que la Junta de Andalucía "dé la cara, explique qué ha fallado y ponga en marcha un plan integral para recuperar la calidad del agua en La Colada".