El PSOE de Córdoba pide soluciones a "la falta de personal" en el Instituto Municipal de Artes Escénicas

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha pedido al Gobierno municipal del PP soluciones a la situación de "falta de personal" en el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE), que gestiona el Gran Teatro, Teatro Góngora y Axarquía.

La edil ha trasladado que los consejeros que asisten al Consejo del IMAE en representación del PSOE "venimos reclamando que hay que dar una solución a la falta de personal que se da en el IMAE, ya que no sólo algunos servicios están bajo mínimos, sino que no se han sustituido bajas de larga duración y no se tienen previstas las sustituciones, que serían necesarias para jubilaciones", informa el PSOE en una nota de prensa.

Esta situación, ha dicho Bernal, recae directamente en el resto de los trabajadores que ven como sus tareas se ven duplicadas y en algunos casos, por las ausencias de compañeros y compañeras, asumen actividades que no están acordes al puesto que vienen desempeñando y a la retribución recibida.

En este sentido, ha agregado que los próximos meses son temporada alta en cuanto a espectáculos a celebrar en estos tres espacios escénicos, y que el buen tiempo hace que se comience la temporada en la Axarquía y que el Festival de la Guitarra de Córdoba amplíe el número de actuaciones durante la primera quincena de julio.

"Para garantizar la calidad y el buen servicio para el público en estas actuaciones, así como para garantizar el trabajo adecuado de los empleados del IMAE, sería necesario cubrir vacantes y bajas, así como reforzar con personal ciertos espacios escénicos para algunos eventos", ha reiterado la socialista, que añade que "a la vez reivindicamos que la programación y diseño de actividades de los tres espacios escénicos más importantes de Córdoba deben recaer en los técnicos competentes para ello y no en otro personal de gestión o dirección".

Desde el PSOE, Bernal ha apostado por fortalecer los servicios y empresas públicas con el personal suficiente para dar calidad del servicio y asegurar las buenas condiciones de trabajo de los empleados y empleadas.