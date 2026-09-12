El PSOE de Córdoba pide que Vimcorsa se dedique "a construir viviendas y no a dar subvenciones"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha exigido al alcalde que posibilite un importante cambio en la política de vivienda del Ayuntamiento, que se desarrolla a través de la Delegación de Vivienda y Vimcorsa. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha exigido al alcalde de la capital, José María Bellido, que posibilite un importante cambio en la política de vivienda del Ayuntamiento, que se desarrolla a través de la Delegación de Vivienda y de Vimcorsa, para poder afrontar la enorme crisis de acceso a la vivienda que tienen los ciudadanos de Córdoba, que se va agravando por días, muy especialmente entre los jóvenes. Así, ha pedido que Vimcorsa se dedique "a construir viviendas y no a dar subvenciones".

En este mismo sentido, Hurtado ha pedido que Vimcorsa se centre en promover y construir viviendas a precios asequibles y no a gestiones que se le encomiendan y que corresponden más a la Delegación de Vivienda del Ayuntamiento y a otras delegaciones municipales.

Hurtado ha criticado que Vimcorsa no está construyendo en estos momentos viviendas ni alojamientos, y que las promociones que está impulsando son de muy pocas viviendas y a precio nada asequible, "en concreto las 30 viviendas en Campo de la Verdad a 205.000 euros".

Para Hurtado, Vimcorsa se está dedicando casi exclusivamente a la gestión de subvenciones que le corresponde a la Delegación de Vivienda del Ayuntamiento, como son las ayudas al alquiler, las ayudas a la rehabilitación, las ayudas de fachadas de Iglesias, entre otras. Y añade que también se dedica a la gestión de aparcamientos, la gestión del registro de demandantes de vivienda, a la gestion de la sala expositiva y del Museo de Pepe Espaliú y ahora a la gestión de los alojamientos para mayores y jóvenes

Para Hurtado, esta es la principal razón de las permanentes pérdidas que tiene la empresa en su cuenta de resultados, ya que las encomiendas de gestión del Ayuntamiento les exige de recursos que no son compensados económicamente.

"Vimcorsa necesita dedicarse en exclusividad a la promoción y construcción de viviendas a precio asequible, a aumentar su parque público de vivienda en régimen de alquiler y a construir alojamientos para jóvenes y mayores. Además debiese centrarse en la construcción y rehabilitación de viviendas en el Casco Histórico, que es donde la iniciativa privada no entra salvo para la construcción de apartamentos turísticos", ha explicado.

En este sentido, ha expuesto que la Delegación de Vivienda del Ayuntamiento debería ser quien gestionase las políticas de vivienda como derecho, encargándose de las ayudas al alquiler a la rehabilitación y a proveer soluciones habitacionales a ciudadanos con dificultades económicas o sociales.

"Queremos que Vimcorsa sea más una promotora y constructora y menos una empresa dedicada a dar subvenciones y a encomiendas de gestión que les corresponden a las delegaciones del Ayuntamiento", ha concluido Hurtado.