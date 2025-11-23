El PSOE de Córdoba reclama la creación de muros de libre expresión con una aplicación municipal de reserva

CÓRDOBA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha afeado la ausencia de espacios municipales que permitan el desarrollo del arte urbano en la ciudad, una disciplina que forma parte de la cultura popular contemporánea y que en ciudades como Barcelona ya cuenta con herramientas para su regulación, promoción y reconocimiento. Entre ellas, destaca la posibilidad de reservar muros de libre expresión a través de una aplicación móvil municipal, "garantizando así la legalidad del graffiti y ofreciendo a la ciudadanía un espacio seguro para crear".

Según ha detallado la formación en una nota, en Córdoba, sin embargo, este tipo de iniciativas siguen sin encontrar acomodo. En este sentido, el concejal socialista Ángel Ortiz ha señalado que "no podemos seguir dando la espalda a la cultura urbana ni tratarla como un problema, cuando en realidad es una oportunidad para dinamizar nuestros barrios, fomentar el talento local y convertir los espacios públicos en lugares de creatividad y encuentro".

En concreto, la propuesta de los socialistas plantea la creación de una red de muros autorizados distribuidos por los barrios, así como el desarrollo de una aplicación móvil que permita a artistas y colectivos reservar turnos de intervención, conocer la disponibilidad de los espacios y generar una comunidad creativa conectada y visible. Según la formación, este sistema, ya consolidado en otras ciudades europeas, "favorece la convivencia, evita conflictos en el espacio urbano y reconoce el valor cultural y social del arte callejero".

Así, Ortiz ha subrayado que "el arte urbano es, por naturaleza, efímero", motivo pro el que necesita de lugares donde pueda nacer sin miedo y donde la ciudadanía lo reconozca como parte de la identidad de la ciudad". Por ello, ha lamentado que Córdoba, con un "enorme potencial artístico y una juventud altamente creativa, siga sin ofrecer alternativas que faciliten la expresión cultural contemporánea".

El PSOE ha concretado que apostar por muros de libre expresión no implica únicamente pintar paredes, sino "activar barrios, generar rutas de interés cultural, atraer a visitantes y consolidar un ecosistema creativo que hoy se encuentra disperso y sin apoyo municipal". Por ello, el grupo reclama al Consistorio que dé un paso adelante y "adopte medidas sencillas, accesibles e innovadoras que ya funcionan con éxito en otros territorios".

A este respecto, Ortiz ha apostillado que "si queremos una Córdoba viva, inclusiva y orgullosa de su talento, debemos abrir espacio a quienes crean en la calle", puesto que "la cultura urbana no puede seguir esperando".