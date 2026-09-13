El PSOE de Córdoba recrimina que Alcolea lleva "más de dos años esperando" ampliar el centro de mayores

Córdoba.-El PSOE municipal reclama una "política de barrios" a Bellido para "dar respuesta a las necesidades reales" - PSOE CORDOBA

CÓRDOBA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado que han pasado "más de dos años" desde que el antiguo centro de salud de Alcolea quedó libre tras la puesta en funcionamiento del nuevo equipamiento sanitario y, sin embargo, el edificio continúa cerrado y sin el uso que vienen reclamando desde hace años los mayores de la barriada, esto es, "incorporarlo al Centro de Participación Activa que se encuentra justo al lado para ampliar sus instalaciones".

La concejala socialista Alicia Moya ha precisado que esta ampliación responde a una demanda de los propios mayores de Alcolea, puesto que el local que tienen en uso se ha quedado pequeño para el número de usuarios. La solución pasa por aprovechar un edificio público que ya existe y que quedó disponible cuando la asistencia sanitaria se trasladó al nuevo centro de salud, según ha concretado la formación en una nota.

"Estamos hablando de un edificio público que lleva más de dos años cerrado mientras los mayores de Alcolea siguen esperando. No estamos pidiendo que se busque un solar, que se construya un nuevo edificio ni que se empiece a diseñar un proyecto desde cero", ha señalado Moya, al tiempo de indicar que "el proyecto para la ampliación está realizado y el propio Ayuntamiento nos ha reconocido que está a la espera de que se produzca la cesión del inmueble por parte de la Junta".

Además, la edil socialista ha advertido de que mantener un edificio cerrado durante tanto tiempo "no sale gratis". "Un inmueble público que permanece cerrado y sin uso durante más de dos años está expuesto al deterioro. Cuanto más tiempo pase, mayores pueden ser las necesidades de puesta a punto, mantenimiento o rehabilitación que haya que asumir posteriormente. La falta de decisión no solo retrasa una actuación necesaria para los mayores, sino que puede terminar generando un mayor coste para las arcas públicas", ha agregado.

"Es incomprensible que tengamos un edificio público sin utilizar, al lado de un centro de mayores que necesita más espacio, y que llevemos más de dos años esperando para poder darle una utilidad. Cada mes que pasa es un mes perdido y también un mes en el que ese inmueble permanece cerrado y expuesto a un deterioro que después tendremos que pagar entre todos", ha añadido.

En este sentido, Moya ha considerado "especialmente difícil de entender" que una actuación "tan sencilla" lleve "tanto tiempo bloqueada". "Han pasado más de dos años desde que el edificio quedó libre y seguimos en el mismo punto, el Ayuntamiento dice que está esperando a la Junta y la Junta no culmina la cesión. Mientras tanto, el edificio permanece cerrado y los mayores continúan esperando una ampliación que necesitan y que las dos administraciones conocen perfectamente", ha apostillado.

En este sentido, la concejala socialista ha subrayado que existe un elemento político que hace "todavía más incomprensible" esta situación, pero que "desgraciadamente nos recuerda a la espera injustificada para el arreglo de la carretera de acceso al cementerio que ha llegado a los cuatro años, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Córdoba están gobernados por el mismo partido. Son dos gobiernos del PP".

"Por tanto, no debería haber ninguna resistencia política entre ambas administraciones que pueda justificar que sean incapaces de ponerse de acuerdo para completar una actuación. Pero en este caso ni siquiera hablamos de gran obra, sino de una cesión y poner un edificio público al servicio de la ciudadanía", ha concretado.

Para el PSOE, lo ocurrido en Alcolea es "un ejemplo más de la falta de coordinación y de voluntad política" para resolver cuestiones que afectan directamente a los vecinos. "El PP gobierna en la Junta y gobierna en el Ayuntamiento, pero cuando los vecinos reclaman una solución se pasan la pelota de una administración a otra. Cuando dos administraciones gobernadas por el mismo partido quieren resolver un problema, no necesitan más de dos años para completar un trámite y poner un edificio público al servicio de los vecinos", ha advertido.

Al hilo, Moya ha explicado que en 2024 el Gobierno municipal reconocía que el antiguo centro de salud había quedado libre y que existía un proyecto para reformar y ampliar el espacio destinado a los mayores. "Han tenido tiempo más que suficiente para resolver este asunto. Si el proyecto está hecho y la única cuestión pendiente es una cesión administrativa, alguien tiene que explicar por qué, más de dos años después, seguimos sin ella".

Por ello, la socialista ha reclamado tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Córdoba que dejen de utilizar los trámites administrativos como excusa "y desbloqueen inmediatamente la situación".

"Es difícil explicar que durante más de dos años haya un edificio público cerrado y deteriorándose al mismo tiempo que un centro de mayores necesita ampliar sus instalaciones. Lo que debería ser una actuación sencilla para aprovechar un espacio público y mejorar los servicios para nuestros mayores se ha convertido en más de dos años de espera, de trámites y de pérdida de tiempo y recursos públicos", ha concluido Moya.

En suma, el Grupo Municipal Socialista ha exigido que ambas administraciones concreten "de inmediato" los pasos pendientes, establezcan un calendario para hacer efectiva la cesión y permitan que las obras de ampliación del Centro de Participación Activa de Alcolea puedan comenzar cuanto antes, "evitando que el paso del tiempo incremente el deterioro del inmueble y, con ello, el coste de su recuperación".