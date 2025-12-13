El PSOE de Córdoba recrimina el "incumplimiento reiterado" de la moción aprobada para acometer mejoras en Ciudad Jardín

El concejal socialista Joaquín Dobladez. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba ha afeado este sábado el "incumplimiento reiterado" por parte del Ayuntamiento de Córdoba de la moción aprobada en el Pleno municipal relativa a las actuaciones comprometidas para el barrio de Ciudad Jardín, una iniciativa "que contaba con respaldo mayoritario y que, meses después, sigue sin traducirse en hechos concretos".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el concejal socialista Joaquín Dobladez ha indicado que la moción aprobada recogía "medidas claras" para mejorar la calidad de vida del barrio, dar respuesta a demandas vecinales históricas y abordar problemas relacionados con el espacio público, la movilidad, los servicios y el mantenimiento urbano.

Al hilo, Dobladez ha estimado que el Gobierno municipal del PP "ha dejado la moción en un cajón, sin calendario, sin presupuesto y sin voluntad política".

"El Ayuntamiento no puede aprobar mociones para quedar bien y luego olvidarse de ellas", ha precisado, al tiempo que ha señalado que Ciudad Jardín "no necesita promesas, necesita actuaciones reales". En este sentido, ha insistido en que el incumplimiento de los acuerdos plenarios "no es un hecho aislado, sino una práctica habitual del actual Gobierno municipal".

Entre los problemas "más graves que siguen sin solución" en Ciudad Jardín, el PSOE ha recriminado el "deterioro generalizado del pavimento y del mobiliario urbano, la falta crónica de limpieza y mantenimiento, la escasez de aparcamientos para residentes y la total ausencia de diálogo real con las asociaciones vecinales", quienes han señalado repetidamente el "abandono sistemático" del barrio.

En contexto, las medidas acordadas pasaban por rehabilitar las viviendas de Ciudad Jardín, la mayoría de ellas con más de medio siglo a sus espaldas, la instalación de ascensores en aquellos edificios que todavía no cuentan con este servicio básico y la mejora de la eficiencia energética en colaboración con el resto de las administraciones.

En relación, ha considerado que "el Partido Popular abandona la rehabilitación de edificios en nuestros barrios y los terrenos que podrían destinarse a soluciones habitacionales para nuestros mayores los entregan a la empresa privada".

Por otra parte, otro de los principales problemas que tiene el barrio está relacionado con la falta de plazas de aparcamientos en comparación con la cantidad de residentes y comercios con los que cuenta la zona. Así, ha asegurado que "el alcalde de Córdoba prometió miles de plazas de aparcamiento en la ciudad de las que ni una se ha hecho realidad".

En contexto, el partido ha indicado que el pleno decidió reforzar la presencia policial en Ciudad Jardín con el objetivo de "mejorar la seguridad de la zona", y desde el PSOE se propuso recuperar la figura de la Policía de barrio que el Gobierno municipal hizo desaparecer.

Para el edil, es evidente que el PP ha utilizado el Pleno como un "mero trámite" mientras ignora los compromisos adquiridos. En este sentido, ha afirmado que "cuando una moción se aprueba, se convierte en un mandato político que el Ayuntamiento está obligado a cumplir".

En definitiva, desde el Grupo Municipal han exigido al alcalde y a las delegaciones competentes que informen del estado de ejecución de la moción, que concreten plazos y dotación presupuestaria y que se sienten a trabajar con las asociaciones vecinales de Ciudad Jardín.