El PSOE de Córdoba recuerda al PP que las competencias para luchar contra el mildiu "son de las comunidades autónomas"

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ante las críticas del PP al Gobierno central a cuenta del mildiu, ha recordado este lunes a los populares que "las competencias para luchar contra el mildiu, una enfermedad vegetal causada por hongos que está teniendo incidencia sobre agricultores y productores de vino en la provincia, son de las comunidades autónomas".

En consecuencia y según ha subrayado, a través de una nota, "la responsabilidad, las competencias y las transferencias en este caso residen en el Gobierno andaluz del PP, que ha de poner los recursos para luchar contra esta plaga".

Crespín ha respondido de esta forma a la senadora del PP por Córdoba Lorena Guerra, quien ha afirmado que el ministro de Agricultura, el socialista Luis Planas, "se cruza de brazos" mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), pone 22 millones de euros.

Ante ello, Crespín a recomendado a Guerra que, "lo primero que debería hacer es leer y enterarse de cuáles son las competencias autonómicas y cuáles son las estatales, porque la responsabilidad en sanidad vegetal y animal es de las comunidades autónomas y, este caso, de la Junta de Andalucía, que está haciendo justo lo que tiene que hacer: poner recursos para luchar contra ese hongo".

En este sentido, Crespín ha acusado al PP de "querer hacer algo extraordinario de lo que es ordinario" y, desde luego, "nadie está ocupando el espacio dejado por el Estado". De hecho, según ha argumentado, "en el supuesto caso de que el mildiu trascienda territorialmente a más comunidades autónomas o se pueda hablar de una pandemia, hablando de sanidad vegetal y animal, entonces se analiza el caso y el Estado se hace cargo a través de los organismos que están instaurados, que son los consejos consultivos y las conferencias sectoriales".

Entre tanto, según ha insistido, "lo que está haciendo el Gobierno andaluz ahora es dedicar el dinero a lo que lo tiene que dedicar, pero va tarde", aclarando que "es el seguro el que cubre el mildiu en Andalucía, porque no es habitual, y donde no llegue el seguro es la comunidad autónoma la que tiene que actuar".

Para concluir, la secretaria general de los socialistas cordobeses ha instado al Gobierno andaluz del PP a "ejecutar las competencias normales, naturales y ordinarias de la Junta de Andalucía", y a "no hacer extraordinario lo que es ordinario", como es la lucha contra esta enfermedad vegetal.