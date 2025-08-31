El PSOE de Córdoba reprocha al alcalde "ponerse de perfil" ante las reivindicaciones de los bomberos forestales

CÓRDOBA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha reprochado al alcalde de la ciudad, José María Bellido, que "se ponga de perfil" ante las reivindicaciones realizadas por los bomberos forestales ante la Junta de Andalucía.

Dobladez ha instado en una nota emitida por el grupo socialista al primer edil a "exigir al Gobierno andaluz que garantice suficientes efectivos", así como "unas condiciones dignas para el desarrollo de su trabajo".

En este sentido, ha mostrado el apoyo del Grupo Municipal Socialista a la marcha amarilla promovida por los bomberos forestales que tuvo lugar este sábado en Córdoba y ha afirmado que los retenes no cuentan con las plantillas completas, lo que "genera dificultades en la cobertura de incendios, especialmente durante la temporada de mayor riesgo".

Por ello, ha subrayado que, según los representantes sindicales, "en el incendio de la Sierra de Córdoba los bomberos se vieron colapsados por la falta de efectivos", a la par que ha señalado la "escasez de personal" que "complica los relevos durante los incendios".

La corporación ha indicado que en Córdoba hay actualmente unos 480 bomberos forestales, incluyendo refuerzos, "pero se estima que el dispositivo sólo alcanza un 70 u 80% de operatividad". En este sentido, ha remarcado que el Gobierno autonómico "redujo el número de bomberos forestales contratados y el número de aeronaves" en 2025.

Por último, el socialista ha anunciado que el PSOE registrará una pregunta en el próximo Pleno sobre los incendios producidos en los meses de junio, julio y agosto en el término municipal de Córdoba.