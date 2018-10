El PSOE de Córdoba respalda a la alcaldesa de Obejo ante la moción de censura del PP

Actualizado 26/01/2017 17:47:50 CET

El coordinador del Área Municipal del PSOE de Córdoba, Francisco Zurera, ha expresado este jueves el apoyo de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE cordobés a la alcaldesa de Obejo (Córdoba), María Dolores López, y al Grupo Municipal Socialista del municipio (cinco ediles), ante la moción de censura que le han planteado los cuatro concejales del PP y los dos de UCMI.

En rueda de prensa junto a la alcaldesa, Zurera ha puesto de manifiesto el respaldado de los socialistas a "la gestión, el comportamiento y el trabajo que el Grupo Municipal Socialista en Obejo, con María Dolores López al frente, viene desarrollando en la localidad".

"El PP --ha proseguido-- se excede con esta acción y dificulta la normalidad política municipal que existe en la provincia de Córdoba", añadiendo que "son tiempos de consenso y de alcanzar acuerdos y eso es algo que están valorando los ciudadanos".

En este sentido, Zurera ha recalcado que los socialistas no están "de acuerdo con esta moción de censura planteada contra el PSOE, porque no hay argumentos políticos para llevarla a cabo" y ha señalado que "no se puede poner en jaque así a un ayuntamiento que está trabajando bien y que está en permanente contacto con la ciudadanía".

Francisco Zurera ha asegurado que "esto está orquestado por Andrés Lorite", portavoz del PP en la Diputación y edil en el municipio, pero que "no conoce la realidad de Obejo y de sus vecinos", por lo que ha reclamado a cuantos firman la moción de censura que "la retiren, porque no atiende a los tiempos que vivimos, porque demuestra una insensatez política y porque no hay razones para haberla presentado".

Por su parte, la alcaldesa de Obejo, María Dolores López, ha reivindicado que el PSOE fue la formación política que mayor respaldo obtuvo en las urnas en las elecciones de mayo de 2015 y ha asegurado que "la moción de censura que han presentado PP y UCMI está basada en falsedades".

En este sentido, López ha asegurado que Andrés Lorite, firmante de la moción de censura, "miente cuando afirma que los vecinos del municipio han reclamado que se lleve a cabo esta moción" y ha señalado que "no vive en Obejo, no conoce la realidad de Obejo y va a nuestro pueblo a los plenos ordinarios, pero no a los extraordinarios".

La alcaldesa ha asegurado que "en este año y medio, el gobierno municipal el PSOE se ha dedicado a enmendar los errores cometidos por el anterior equipo de gobierno", y ahora los vecinos de Obejo "no se merecen esto, lo que quieren es tranquilidad y tener a su lado a los políticos a los que votaron".

López ha asegurado que es incomprensible que después de lo que ocurrió en el anterior mandato, cuando el pacto entre PP y UCMI duró un año y acabó con el alcalde en los tribunales, "se vuelva a repetir un pacto" para presentar esta moción de censura.

La alcaldesa ha desmentido las acusaciones que el PP ha vertido contra ella y ha recordado que el edil del PP que se postula como futuro alcalde "nos llevó a la Fiscalía, acusándonos de hacer dos contrataciones fraudulentas, cuando la realidad es que estaban justificadas y así lo afirmó la propia Fiscalía", pero "como aquella maniobra no les salió bien, ahora han presentado esta moción de censura, para apartarme de la Alcaldía".

Por otra parte, López ha criticado que el PP utilice como argumento para presentar la moción de censura la ausencia de presupuestos municipales, cuando "Lorite debería haber explicado que en Obejo se llevan prorrogando los presupuestos desde el año 2012 y que su partido no los presentó en los años 2013, 2014 y 2015" y ha asegurado que "tenía previsto presentar un borrador en los próximos días".

Finalmente, María Dolores López ha pedido que los firmantes de la moción de censura recapaciten, aunque ha anunciado que, de no ser así, se irá, "muy dignamente, a la oposición para seguir representando al PSOE".