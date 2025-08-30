PSOE de Córdoba señala la presunta ilegalidad de la licitación del alumbrado público y pide su "inmediata paralización"

CÓRDOBA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González ha señalado la "presunta ilegalidad" de la licitación del alumbrado público en la capital que, según ha asegurado, incumpliría la normativa ambiental andaluza y "podría acabar impugnada en los tribunales", por lo que ha pedido su "paralización inmediata" y el estudio de la denuncia presentada por la Agrupación Astronómica de Córdoba, que también ha cuestionado la licitación.

En este contexto, el Grupo Municipal Socialista en el Consistorio cordobés ha anunciado en una nota que se suma a la denuncia de la Agrupación Astronómica contra la licitación del alumbrado, con el objetivo de adaptar los pliegos a la legalidad, en caso de ser necesario.

González ha señalado en una nota difundida por el partido que el pliego de condiciones aprobado por el Ayuntamiento "ignora, según lo expuesto por expertos", el Decreto 37/2025 de 11 de febrero, que regula la protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía. En este sentido, ha añadido que la licitación "no sólo sería ilegal, sino que además pondría en riesgo los fondos públicos vinculados a esta licitación".

La responsable socialista ha afirmado además que Córdoba, por su "extensión territorial" y su cercanía a reservas y destinos Starlight de Sierra Morena, Los Pedroches y la Subbética, "tiene la obligación de ser ejemplar en el cumplimiento de la normativa ambiental, garantizando que la modernización del alumbrado respete la salud pública, la biodiversidad y el cielo nocturno, que además constituye un recurso de turismo sostenible de primer nivel".

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado la paralización "inmediata" de la licitación y que se estudie lo denunciado por la Agrupación Astronómica de Córdoba para la adaptación de los pliegos a la legalidad, en caso de ser necesario.