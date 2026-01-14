PSOE de Córdoba urge una actuación "inmediata" ante "el grave riesgo" del antiguo edifico de UGT en la calle Marbella

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha vuelto a alertar este miércoles del "grave riesgo para la seguridad y la salud pública" que supone el inmueble situado en la calle Marbella, antigua sede de UGT, "que ha vuelto a sufrir un incendio en fechas recientes".

Según ha indicado en una nota, "se trata de un edificio con una estructura seriamente dañada tras varios episodios de fuego, en un estado de deterioro extremo, que pone en peligro tanto a las personas que de manera precaria lo ocupan como al vecindario del entorno", de modo que ha alertado de "un riesgo evidente que no puede seguir siendo ignorado, especialmente en una zona vulnerable de la ciudad que no necesita más abandono ni falsas expectativas".

Al respecto, ha apuntado que "este inmueble, hoy titularidad de la Junta de Andalucía, ha sido anunciado por el gobierno andaluz como la futura mayor oficina de empleo de Córdoba". Sin embargo, desde el Grupo Municipal Socialista han advertido de que "la realidad dista mucho de ese anuncio", porque "la inversión anunciada, cercana a los dos millones de euros, resulta claramente insuficiente para una rehabilitación integral de un edificio", que, a juicio de los socialistas, "se encuentra en condiciones incompatibles con cualquier uso público seguro".

En la sesión plenaria de este jueves, el concejal socialista Ángel Ortiz trasladará la preocupación de su grupo y preguntará expresamente por las actuaciones municipales ante "un riesgo evidente para la seguridad ciudadana y la salud pública, más aún cuando se tiene constancia de la presencia de personas sin hogar en su interior".

Así, Ortiz ha reclamado "una actuación inmediata" de la Junta de Andalucía y ha instado a "la demolición del inmueble como única solución responsable". "No se puede vender humo ni jugar con las expectativas de un barrio que necesita realidades y no titulares", ha señalado.

"UN SIMPLE TRASLADO"

Además, el concejal socialista ha mostrado su "preocupación por el modelo planteado por la Junta, al tratarse de un simple traslado de una sede administrativa del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que no va a generar empleo, ni directo ni indirecto, en la zona". "Cambiar una oficina de sitio no crea oportunidades, ni fija población, ni transforma un barrio", ha subrayado.

Por ello, desde el Grupo Socialista se propone "un cambio de enfoque" y se reclama "un papel protagonista" del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec). Ortiz ha pedido que "el Imdeec lidere una propuesta integral de actuación en la zona que apueste de manera decidida por la formación, el emprendimiento y la generación de empleo real, vinculada a las necesidades del entorno y de la población desempleada".

Asimismo, el PSOE ha exigido al Ayuntamiento que "no se limite a aceptar una sede administrativa del SAE" y que reclame a la Junta de Andalucía "la implantación de una delegación CADE en el distrito, como herramienta clave para apoyar a personas emprendedoras, autónomos y proyectos de economía social".

"Estamos hablando de dignificar y transformar un barrio, no de parchear problemas ni de trasladar oficinas", ha defendido el edil, para remarcar que "la gente necesita oportunidades, seguridad y futuro".