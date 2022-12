El PSOE de Córdoba urge a la Junta a "dar una respuesta ya" a los sanitarios que cuyo contrato cumple el día 31

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha urgido este viernes al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía a "dar una respuesta ya a los 12.000 sanitarios contratados para reforzar el sistema público de salud en Andalucía durante la pandemia y cuyos contratos expiran en 22 días, el próximo 31 de diciembre, sin que a estas alturas sepan nada de su continuidad, más allá de la respuesta vaga e imprecisa de que se está estudiando su encaje legal para la renovación de sus contratos".

Ambrosio ha explicado en una atención a medios en Palma del Río (Córdoba), junto a su alcaldesa, la socialista Esperanza Caro, que una de las enmiendas parciales presentadas por el PSOE-A al presupuesto andaluz elaborado por el Ejecutivo del PP para 2023 "reclama un incremento del gasto en políticas sociales y, específicamente, para blindar los contratos de los 12.000 sanitarios de refuerzo que expiran a final de este año".

"Es la petición más exigente y simbólica --ha afirmado-- tras las movilizaciones de la Marea Blanca denunciando el deterioro de la sanidad pública andaluza y las protestas programadas por otros sindicatos, por el déficit en Atención Primaria", siendo ésta una de las 210 enmiendas parciales a las cuentas andaluzas aprobadas por el Gobierno andaluz del PP que ha registrado el PSOE-A, por valor de 3.000 millones de euros.

Ambrosio ha recordado que la Junta "no ha asegurado las nóminas en el proyecto de Ley que ha presentado, pese a que ha manifestado que está negociando con el sector el encaje jurídico, administrativo y presupuestario", para garantizar la continuidad de esos 12.000 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una continuidad que el PSOE-A cifra en esa enmienda en alrededor de 600 millones de euros.

La parlamentaria socialista ha opinado que, "a 22 días de que expiren los contratos y de que la sanidad pública andaluza pueda colapsar por falta de personal, es ya hora de que Junama Moreno acabe con la incertidumbre de estos profesionales y dé pasos encaminados hacia la estabilidad laboral y la mejora de las condiciones del personal sanitario".

Ambrosio ha defendido que "es necesario que se garantice la permanencia en el sistema de los 12.000 sanitarios, mejorar las retribuciones y las condiciones laborales" de los profesionales sanitarios y "hacer un plan de choque en Atención Primaria, porque no es de recibo esperar entre cinco y siete días para poder ser atendido por tu médico de cabecera, y también reforzar y mejorar los servicios de Salud Mental".

"OLVIDOS" EN PALMA

En esas 210 enmiendas presentadas por el PSOE-A se encuentran también, según ha señalado Isabel Ambrosio, "los olvidos de Moreno y del PP con Palma del Río y la comarca de la Vega del Guadalquivir", refiriéndose así al desdoblamiento de la A-431, "una carretera autonómica que es la que soporta mayor carga de tráfico de toda Andalucía y que no tiene ningún plan de desdoblamiento por parte del Gobierno andaluz".

También ha citado "el compromiso del carril ciclo-peatonal a su paso por el Río Guadalquivir, o el cumplimiento con las necesidades educativas y sanitarias de la comarca", porque "no es de recibo que se haya hecho un cambio y una mudanza de los servicios médicos y sanitarios que estaban en el Centro de Salud a las instalaciones del nuevo Hospital de Palma del Río, que no se puede considerar un hospital porque su contenido no cuenta ni con urgencias, ni con quirófanos abiertos, ni con hospitalización".