El PSOE de Córdoba valora que el Gobierno de España vaya a "duplicar" las ayudas para luchar contra la despoblación

Rafi Crespín, en su despacho de la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada nacional por esta provincia, Rafi Crespín, ha valorado este jueves "la decisión del Gobierno de España de duplicar hasta los 80 millones de euros las ayudas destinadas a entidades locales para impulsar proyectos contra la despoblación".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha asegurado que esta medida contrasta con "la inacción de las administraciones del PP", como la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba, a cuyo frente se sitúan Juanma Moreno, Salvador Fuentes y José María Bellido, respectivamente, y a quienes ha acusado de "restar importancia al reto demográfico" y de "mirar hacia otro lado".

Para Crespín, la nueva convocatoria, que se desarrollará entre el presente 2026 y 2029 y que permitirá a ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales "poner en marcha iniciativas para transformar y dinamizar los territorios afectados por el reto demográfico, llega ahora como agua de mayo para la provincia de Córdoba, que lidera el ránking nacional de provincias que pierden población".

Crespín ha contrapuesto este "compromiso" del Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez c"on la actitud del Gobierno de Moreno", al que ha acusado de "inhibirse ante el problema demográfico de Córdoba y mirar hacia otro lado mientras nuestros pueblos pierden población y oportunidades".

Así, mientras el Gobierno de España "pone recursos sobre la mesa y dota a los ayuntamientos de herramientas para actuar, tenemos una Junta de Andalucía que no está dando la respuesta que necesita una provincia que afronta un problema demográfico de enorme gravedad", ha señalado.

La dirigente socialista ha recordado que "Córdoba contaba con 772.913 habitantes a 1 de julio de 2026, 983 menos que tres meses antes y 1.396 menos que al comienzo del año. Estamos ante una realidad que no admite discursos complacientes", de modo que Córdoba "necesita una estrategia de población, empleo, servicios públicos y oportunidades, y necesita que todas las administraciones arrimen el hombro".

La secretaria general del PSOE cordobés ha destacado que la convocatoria aprobada por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "duplica la cuantía de la anterior convocatoria, hasta alcanzar un máximo de 80 millones de euros", para proyectos que "deberán desarrollarse entre 2026 y 2029 y que se concederán en régimen de concurrencia competitiva".

"Son 80 millones para que los ayuntamientos puedan hacer frente al reto demográfico con proyectos concretos, para generar actividad económica, crear oportunidades y conseguir que vivir en un pueblo no suponga tener menos derechos ni menos posibilidades", ha afirmado Crespín.

La dirigente socialista ha resaltado que las ayudas "permitirán financiar ecosistemas de innovación territorial y proyectos tractores capaces de reactivar la actividad socioeconómica y generar nuevas oportunidades en los territorios afectados por la despoblación".

Además, las entidades locales "podrán impulsar actuaciones vinculadas a la adaptación al cambio climático, la gestión forestal sostenible, la actividad primaria en el medio rural y la recuperación de zonas afectadas por incendios y otras catástrofes naturales".

Todo ello, a juicio de Crespín, "es política útil", ya que se trata de "poner financiación a disposición de quienes conocen de primera mano las necesidades de sus municipios y permitir que desarrollen proyectos innovadores capaces de generar actividad, diversificar las economías locales y fijar población".

Crespín ha destacado también que "desde 2022 el Gobierno de España ya ha financiado más de 700 proyectos de innovación territorial de entidades locales, dentro de una política que busca combinar innovación, actividad económica, servicios y oportunidades en los territorios con especiales dificultades demográficas.

Para la secretaria general del PSOE de Córdoba, la lucha contra la despoblación "no puede descansar únicamente en las iniciativas municipales o en los recursos estatales, sino que requiere una implicación decidida de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Córdoba".

"Moreno --ha proseguido-- tiene que entender que la despoblación no se combate con declaraciones ni con fotografías. Se combate manteniendo abiertos los colegios y los centros de salud, garantizando la dependencia, mejorando las comunicaciones, facilitando vivienda, apoyando a quienes quieren emprender y generando empleo".

Crespín ha reclamado al presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y al alcalde de Córdoba, José María Bellido, "que aprovechen las oportunidades que ofrece esta convocatoria y presenten proyectos ambiciosos que permitan captar estos recursos para la provincia".

A su juicio, "los 80 millones del Gobierno de España son una oportunidad y Córdoba no puede quedarse atrás. Bellido y Fuentes tienen que ponerse a trabajar ya con los municipios, especialmente con aquellos que presentan mayores dificultades demográficas, para diseñar proyectos capaces de atraer financiación, actividad y población", ha reclamado.

"ESTRATEGIA INTEGRAL" EN CÓRDOBA

Crespín ha insistido en que el PSOE de Córdoba viene planteando "una estrategia integral frente a la despoblación basada en diez ejes de actuación, que abarcan desde la sostenibilidad y la innovación digital hasta el emprendimiento, el bienestar social, los servicios públicos, la cultura y las reformas institucionales".

Entre las prioridades socialistas se encuentran "mejorar la conectividad y la digitalización, impulsar la ciencia y la innovación, desarrollar un turismo rural vinculado a la identidad de los municipios, favorecer el relevo generacional de empresas, apoyar el emprendimiento y la economía social, reforzar los servicios públicos y garantizar políticas específicas para jóvenes y mujeres".

"Necesitamos --ha añadido-- una política de Estado para nuestros pueblos, pero también una política autonómica y provincial a la altura del desafío. No podemos pedir a nuestros jóvenes que se queden si no tienen empleo, vivienda, servicios públicos y oportunidades".

La dirigente socialista ha recordado que Córdoba "acumula más de 30.000 habitantes perdidos en la última década" y que hasta 17 municipios de la provincia se encuentran en "una situación de riesgo extremo de despoblación", entre ellos Fuente Obejuna, La Granjuela, Valsequillo, Pedroche, Santa Eufemia, Torrecampo o Zuheros.

Por último, Crespín ha asegurado que "Córdoba no está condenada a perder población, pero, para revertir esta tendencia hace falta voluntad política, recursos y coordinación entre administraciones. El Gobierno de España está haciendo su parte y acaba de demostrarlo duplicando hasta los 80 millones estas ayudas. Ahora les toca a Moreno, Bellido y Fuentes dejar de mirar hacia otro lado y actuar", ha concluido.