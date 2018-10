PSOE-A: Cs ha decidido "convertirse en un factor de inestabilidad" y "abocar" a elecciones anticipadas

Actualizado 05/09/2018 14:09:39 CET

El PSOE-A ha considerado este jueves que Ciudadanos (Cs), socio de investidura en la actual legislatura andaluza, ha decidido convertirse en un "factor de inestabilidad" en la comunidad y "abocar" a unas elecciones anticipadas.

"Creemos claramente que Cs ha decidido, en una estrategia que ha ido creciendo en las últimas semanas, convertirse en un factor de inestabilidad y abocar a la comunidad autónoma de Andalucía a unas elecciones anticipadas", según ha señalado en rueda de prensa el portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez.

En su opinión, se ha visto con toda claridad que esa es la estrategia de Cs, que se ha instalado en una posición que no es la que ha mantenido a lo largo de los tres años y medio transcurridos de la legislatura. "Durante estos tres años y medio ha estado del lado de la estabilidad y ahora se ha situado claramente del lado de la inestabilidad, por interés del señor (Albert) Rivera", según ha indicado Jiménez.

Según ha agregado, como consecuencia de la moción de censura contra Mariano Rajoy, que llevó al PSOE al Gobierno central, Cs y su presidente nacional salieron "del foco y del centro de la política" en España y, por ello, ha decidido "hacer de Andalucía un campo de batalla de sus cuitas y peleas" en el espacio de la derecha.

"Lamentablemente, ha sacado a Cs Andalucía de ese espacio de la estabilidad para llevarlo al espacio de la inestabilidad", según ha agregado Mario Jiménez, quien ha indicado que el PSOE-A no entiende por qué ha ocurrido esto.

Respecto al hecho de que el presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, haya anunciado que elevará a la Ejecutiva Nacional de su partido un informe sobre el grado de ejecución del pacto de investidura que se firmó con el PSOE-A al inicio de la legislatura para "tomar una decisión" tras los "incumplimientos" de los socialistas, Mario Jiménez ha señalado que hay quien se empeña en pretender decidir "qué debe ser del futuro de Andalucía fuera de Andalucía".

Ha lamentado que tengamos que escuchar que la Ejecutiva nacional de Cs "decidirá, en 48 años", si Andalucía y su Gobierno "tendrá unas condiciones de estabilidad o no las tendrá". Para Mario Jiménez, ese es un hecho "tremendamente grave", porque las cuestiones que tienen que ver con Andalucía tienen que decidirse aquí.

Ha insistido en que Cs y Rivera están cometiendo un "terrible error" que con "toda seguridad tendrá su repercusión en la valoración que de ese partido tengan los andaluces".

En cualquier caso, Mario Jiménez ha querido dejar claro que el PSOE-A considera que en estos tres años y medio de legislatura se ha hecho un "magnífico trabajo", en virtud "de esa aportación de estabilidad" que ha hecho de Cs, y que consideran que aún hay tarea por delante que hacer.

No obstante, ha indicado que cuando se "pide lo imposible, se está impidiendo que las cosas puedan funcionar y seguir adelante". Jiménez se ha referido en este sentido al hecho de que Cs haya puesto como condición para negociar el presupuesto andaluz de 2019 la eliminación de los aforamientos en la comunidad.

Según ha señalado Mario Jiménez, un asunto como este habría que abordarlo con total "seriedad" y ello supondría iniciar un procedimiento ordinario de reforma del Estatuto de Autonomía y la celebración del pertinente referéndum, algo que "no tiene sentido" a estas alturas de la legislatura.

En su opinión, lo que no sería serio es que ambos grupos se limitaran a firmar "un papel" para su registro.

Ha indicado que el planteamiento que ha defendido el PSOE-A en todo momento, "conocido desde el primer momento" por Cs, es que el asunto de los aforamientos se debe abordar en el marco de una reforma global desde el ámbito del Estado, con el consiguiente cambio de los estatutos de autonomía donde figura esta cuestión.

En cuanto a la exigencia de Cs sobre la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, ha señalado que el PSOE-A no va a impulsar una "reforma" de esa norma "a lo Cospedal", sino que cualquier modificación tendría que ser fruto del consenso de la inmensa mayoría del Parlamento. "Cs no puede pedir que esa reforma de la Ley Electoral la hagamos entre los dos. No lo vamos a hacer, no nos parece que sea razonable ni coherente", ha sentenciado.

"No tiene sentido plantear a siete meses de la terminación de la legislatura una reforma del Estatuto de Autonomía, con un referéndum, para sentarse a negociar unos presupuestos; eso no es serio", ha indicado el portavoz socialista.

Mario Jiménez ha insistido en que esta actitud de Cs obedece a que Rivera ha decidido convertir "a Andalucía en territorio de su campo de batalla en la derecha".