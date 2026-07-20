PSOE critica el "abandono" de las carreteras de la comarca de Guadix (Granada) por parte de la Junta y pide inversiones

La parlamentaria andaluza del PSOE de Granada, Olga Manzano, junto a representantes socialistas de Morelábor, Purullena y Benalúa de Guadix, la parlamentaria andaluza Mª Ángeles Prieto y la portavoz del PSOE accitano, Belén Porcel. - PSOE

GRANADA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Granada Olga Manzano ha criticado la "falta de inversiones y el incumplimiento de los compromisos" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en infraestructuras con la comarca de Guadix y ha exigido más inversiones para ejecutar el acceso desde la A-92 al Polígono Industrial de Purullena, el acondicionamiento integral de la A-325 y el inicio de la conversión en autovía de la carretera Darro-Iznalloz.

Manzano ha señalado que la remodelación del Ejecutivo andaluz "evidencia la escasa importancia" que el presidente de la Junta da a la provincia pues, según ha dicho, "ha optado por la continuidad en su Gobierno salvo en el detalle de restarle peso político a Granada, pues a la única granadina que hay en el Consejo de Gobierno, Rocío Díaz, le ha retirado precisamente las competencias de Fomento, uno de los departamentos con mayor capacidad inversora y transformadora".

Para Manzano este hecho no sorprende al PSOE porque "el balance de la Junta y de Rocío Díaz en materia de infraestructuras viarias deja mucho que desear". En este sentido, ha lamentado que "tras ocho años de gobierno del PP, la comarca de Guadix acumula anuncios, titulares y promesas, pero sigue teniendo las mismas carreteras pendientes, las mismas deficiencias y los mismos problemas de seguridad vial".

Ha precisado que, en noviembre de 2022, la entonces consejera de Fomento anunció el estudio de un nuevo acceso para conectar la A-92 con el Polígono Industrial de Purullena, una reivindicación histórica del municipio para sacar el tráfico pesado del casco urbano y reducir las molestias que sufren vecinos, vecinas y comerciantes.

"Cuatro años después no existe ningún avance. No hay obras, no hay actuaciones y no hay ninguna respuesta a una demanda fundamental para el desarrollo económico de Purullena y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes", ha criticado.

El alcalde de Purullena, José Luis Martínez, ha explicado que su municipio lleva años sufriendo el tráfico pesado por el centro de su travesía y soportando las consecuencias que esto conlleva.

"Lo más delicado es el peligro que ocasiona para los viandantes", ha puntualizado. "Más de 120 vehículos pesados entran y salen a diario, algunos trenes de carretera", ha añadido para recordar los años de reivindicaciones para que la Junta ejecute este acceso directo".

A-325

Respecto a la A-325, que conecta Guadix con Morelábor, ha denunciado la falta de actuaciones pese a las reiteradas reivindicaciones del PSOE y a la inclusión de partidas presupuestarias en los ejercicios 2025 y 2026 para intervenir en los puntos con mayor accidentalidad.

"Lo que contemplan los presupuestos son actuaciones puntuales entre la A-92 y Fonelas en los tramos con un nivel de accidentalidad superior a la media. Lo que reclamamos es el acondicionamiento integral de toda la A-325, una carretera que presenta un grave deterioro, una calzada estrecha y problemas de seguridad que afectan diariamente a quienes la utilizan", ha explicado.

A esta reivindicación se ha sumado el alcalde de Benalúa, Manolo Martínez, que ha esgrimido que la A-325 no puede seguir siendo una "carretera olvidada", dada la importancia que tiene para la movilidad diaria de miles de personas, para el desarrollo económico de la comarca y para el acceso a uno de los enclaves turísticos y patrimoniales de la provincia, como es el Geoparque.

"La mejora y la ampliación de esta vía no es un privilegio ni una reivindicación partidista sino una cuestión de seguridad, de igualdad territorial y de justicia", ha dicho.

Por último, Manzano ha dicho que en enero de 2022 la Junta anunció la redacción de proyectos para implantar carriles 2+1 en la carretera Darro-Iznalloz como paso previo a su conversión en autovía pero "cuatro años después tampoco hay proyectos ejecutados, ni mejoras de capacidad ni avances reales hacia una infraestructura que resulta estratégica para la conexión de esta comarca", ha señalado.