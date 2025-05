El PSOE critica el "abandono" de Villarrubia y el "desprecio" del alcalde de Córdoba "por las barriadas periféricas"

CÓRDOBA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha criticado este domingo el "abandono" de la barriada de Villarrubia por "falta de atención y recursos", así como el "desprecio" del alcalde de la capital, José María Bellido (PP), "por las barriadas periféricas", y ha exigido "una actuación inmediata del Ayuntamiento para garantizar servicios básicos, seguridad e infraestructuras dignas".

Según ha explicado el PSOE en una nota, el concejal ha visitado la barriada de Villarrubia para "constatar de primera mano la preocupante situación que viven los vecinos por la desatención sistemática del equipo de gobierno municipal", por lo que ha denunciado "la falta de limpieza, el deterioro de las infraestructuras básicas y la escasa presencia policial, como así demandan tanto vecinos y centros educativos ante la falta de las patrullas águila, elementos esenciales que evidencian el abandono institucional que sufren las barriadas periféricas desde que gobierna José María Bellido".

El representante socialista ha dicho que "la situación en Villarrubia no es puntual", sino que "es el reflejo de una política que margina a los barrios que no están en el centro del escaparate". "Bellido ha convertido a las barriadas periféricas en el gran olvidado de su mandato", ha afirmado el concejal.

El edil también ha criticado la "paralización" del paso elevado que conectaría la barriada con mayor seguridad, "una demanda histórica de los vecinos".

Desde el PSOE explican que, tras la pregunta del portavoz socialista, Antonio Hurtado, en el último pleno, el alcalde "admitió que no tiene intención de firmar ningún convenio con Adif, a pesar de que la legislación en materia de sostenibilidad exige un sistema de cofinanciación regulado por convenio".

"El paso elevado está bloqueado única y exclusivamente por la cabezonería del alcalde. El Ayuntamiento ha rechazado la propuesta de Adif sin presentar ninguna alternativa, condenando a Villarrubia a seguir aislada y sin solución a un problema de seguridad y movilidad", ha criticado Ortiz.

El concejal ha exigido al gobierno municipal que "rectifique su actitud y escuche de una vez a los barrios periféricos, que no pueden seguir siendo los grandes olvidados de las políticas municipales". "No se puede construir ciudad ignorando a quienes viven en ella. Un Ayuntamiento que no garantiza unos servicios básicos dignos a todos sus vecinos, no está cumpliendo su función. Y Bellido, una vez más, falla en su responsabilidad con los barrios", ha aseverado el representante del PSOE.

El concejal ha finalizado su intervención reclamando "una respuesta urgente a las necesidades de Villarrubia y del resto de barriadas periféricas, que exigen lo que les corresponde por derecho: igualdad de trato, inversión y atención municipal", según ha zanjado.