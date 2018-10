PSOE-A critica la "amnesia" y "desvergüenza" de Moreno con el peaje de la AP-4

Publicado 27/08/2018 14:20:57 CET

SEVILLA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado este lunes la "amnesia" y la "desvergüenza" del presidente del PP-A, Juanma Moreno, al defender ahora la eliminación del peaje de la AP-4 cuando "no hace ni cien días que el PP estaba en el Gobierno central" y, entonces, "ni siquiera garantizaba el fin de esta concesión en el 2019".

Así se ha pronunciado el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, en rueda de prensa, después de que Moreno haya celebrado un acto este mismo lunes en el que se ha comprometido a, si es elegido presidente de la Junta, firmar un protocolo con la concesionaria y con el Ministerio de Fomento para eliminar el peaje de la AP-4 "de forma inmediata" para que esta autopista quede liberalizada.

El dirigente socialista ha dicho que Moreno "no deja de sorprendernos" pues ahora defiende la liberación de la AP-4 cuando "no han pasado ni cien días el PP estaban en el Gobierno". "Ahora parece que tiene amnesia y se ha olvidado de todo, de lo que hacía y de lo que no hacía", ha apostillado.

Así, ve "una desvergüenza" que ahora el PP defienda la liberación de la vía que une Sevilla y Cádiz porque "hace unos meses el PP ni siquiera garantizaba el fin del peaje", de hecho ha recordado que el entonces titular del ramo, Íñigo de la Serna, "ponía obstáculos" a esta reclamación que siempre han defendido los socialistas andaluces.

Cornejo ha lamentado el "desahogo del PP" en este asunto, toda vez que ha recordado que ya con Pedro Sánchez en el Gobierno central, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "anunció la activación de los elementos para el desdoble de la N-4".