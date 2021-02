PSOE-A critica el anuncio del 28F de la Junta "sin bandera ni acento andaluz" y lo vincula al "entreguismo" a Vox

SEVILLA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia de Presidencia, Carmelo Gómez, ha criticado este martes el anuncio difundido por la Junta de Andalucía por el 28 de febrero, día de la comunidad autónoma, porque se presenta "sin andaluces, sin acento andaluz, sin bandera andaluza" y solo con la letra del himno "en un perfecto acento castellano", y se ha preguntado si ello se debe al "entreguismo" del Gobierno de PP-A y Ciudadanos a la "ultraderecha" de Vox.

En una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A, Carmelo Gómez se ha preguntado si es que la Junta "tiene vergüenza del acento andaluz", y "qué tomadura de pelo" es dicho anuncio. "¿Representa ese video a los andaluces?", se ha preguntado también el parlamentario socialista, que ha lamentado que la 'voz en off' que acompaña a las imágenes del anuncio no se exprese con un acento "tan interesante" como el andaluz.

De esta manera, la Junta se ha decantado por "un acento neutro que no se corresponde" al de los andaluces, según ha abundado Carmelo Gómez, que ha incidido en que "en un spot del Día de Andalucía debe aparecer la bandera andaluza, no la de España".

El portavoz socialista se ha preguntado si este caso es "más de lo mismo" del "entreguismo" de la Junta "a la ultraderecha" y a su estrategia de "blanquearla", y al respecto ha remarcado que Vox "niega la autonomía de Andalucía" y "plantea que no haya autonomías en España" pese a que "nunca avanzó más Andalucía como cuando tuvo las competencias propias para su gestión".

Al hilo, Carmelo Gómez ha insistido en señalar que el PP debe llevar a cabo "una reflexión muy profunda" sobre el resultado que ha obtenido en las elecciones catalanas del pasado domingo, donde sólo ha logrado tres escaños y se ha visto superado claramente por Vox, y ha advertido a los 'populares' de que "la ultraderecha ha venido para quedarse expulsando al PP de esa propia derecha".

"Lo que era una marca blanca del PP ha convertido al propio PP en una marca blanca", ha añadido el representante socialista, que ha subrayado así que Vox tiene "más éxito en Cataluña que la marca original" del PP, y ha argumentado que eso pasa "cuando uno asume directamente el discurso de la ultraderecha", porque, "entre la copia y el original, los ciudadanos han elegido el original", según ha abundado.

Carmelo Gómez ha resaltado que el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "no puede aprobar ni una ley que no cuente con el apoyo de la ultraderecha", y eso pese a que los socialistas andaluces "nos hemos ofrecido a negociar lo que haya que negociar en beneficio de los andaluces, pero no ha sido posible" porque el Ejecutivo ha preferido quedar "en manos" de Vox, según ha añadido el diputado socialista.

En esa línea, ha señalado que el último ejemplo de esa actitud del Gobierno andaluz ha sido el acuerdo alcanzado con Vox en torno al "pin parental", y ha lamentado que se está volviendo "a debates que estaban superados" en la sociedad, produciéndose "una regresión porque PP y Ciudadanos han legitimado a la ultraderecha en Andalucía" y han dicho abiertamente "que se puede pactar" con ella, según ha lamentado Carmelo Gómez.