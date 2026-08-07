El PSOE-A critica el aumento de altos cargos en la Junta: "Que caro nos va a salir el sillón del presidente"

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, atiende a los medios en el Parlamento de Andalucía. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en la cámara andaluza, Ángeles Férriz, ha criticado el aumento en el número de altos cargos por parte de la Junta de Andalucía tras el acuerdo de gobierno entre el PP-A y Vox.

"Seguimos con el destrozo por parte de Moreno. Ahora recorta aún más en sanitarios, docentes, bomberos forestales todo para pagar la fiesta de la extrema derecha en Andalucía. Más cargos, más sueldos, más viviendas gratis...Que caro nos va a salir el sillón del Presidente", ha señalado este viernes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba a final de julio el decreto de estructura de sus consejerías, que recoge 13 altos cargos más en el organigrama del ejecutivo en comparación con la anterior legislatura.

Carolina España señalaba en ese punto que en relación al Gobierno anterior no se ha producido un incremento en el número de consejerías, e incluso la Junta tiene ahora una menos respecto a las 14 con las que comenzó en la legislatura anterior, y defendía que, en este contexto, "es razonable que haya más cargos intermedios".

En concreto, la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, encabezada por el también vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, contará con un total de 35 altos cargos al sumar dos secretarías generales en cada una de las ocho provincias andaluzas, siendo el único área del ejecutivo con dicha duplicidad.

Este hecho supone una subida en el número total de secretarios, de 112 a 120 para la presente legislatura. Este incremento supone además un aumento de 645.656,72 euros en el presupuesto anual del personal del ejecutivo andaluz.