El PSOE critica que el Ayuntamiento de Córdoba "incumple todo" lo que la Semana Europea de la Movilidad promueve

CÓRDOBA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha criticado que el Gobierno municipal del PP "incumple todos los valores que promueve la Semana Europea de la Movilidad", que se celebra del 16 al 22 de septiembre, un evento anual que tiene lugar para fomentar el uso de transportes sostenibles, como la bicicleta, caminar y el transporte público y que enfatiza la importancia de garantizar un transporte accesible, seguro e inclusivo para todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos, ubicación, género o capacidad.

Según ha informado el PSOE en una nota, el concejal ha señalado que la Semana Europa de la Movilidad "nos invita a decidir colectivamente cómo compartir nuestro espacio público y asegurarnos de que podamos movernos de forma segura y cómoda en un entorno agradable, especialmente peatones y ciclistas. Su objetivo, por tanto, es concienciar sobre la importancia de un transporte urbano más ecológico y eficiente, y promover estilos de vida saludables", ha explicado.

Pese a ello, ha agregado que "el Ayuntamiento de Córdoba convertirá Aa avenida de República Argentina de Córdoba en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov, donde además del carril de pruebas, habrá un circuito de 'scalextric', simuladores de coches de carreras en el interior del Mercado Victoria, zona de pruebas, sorteos de pases vip para el Rally Sierra Morena y entradas para visitar Port Aventura y Ferrari Land". Además, "promoverá un concierto en la calle Capitulares y la calle Claudio Marcelo se cortará al tráfico durante el recital", ha criticado.

"Pensamos que hubiese sido acertado, como hacen otras ciudades, establecer la gratuidad de los autobuses durante esta semana para promover el uso del transporte público, y ya de paso saber el motivo por el que aún no se han adquirido los nuevos autobuses comprometidos y en qué fecha tiene previsto este Ayuntamiento llevar a cabo la compra de todos ellos, pese a contar con presupuesto aprobado y haberlos anunciado en reiteradas ocasiones", ha afeado Dobladez, que ha comentado que la empresa municipal cuenta con "121 autobuses en la actualidad y anunció la compra de 14 nuevos autobuses híbridos que aún no se ha producido".

Asimismo, ha criticado que "se continúa sin saber nada del servicio de bicicletas compartidas, cuya reposición viene exigiendo el PSOE en los términos aprobados en el Pleno de marzo del año pasado".

Esto, ha comentado, "nos hace perder, además, oportunidades de financiación, ya que el Gobierno de España ha puesto en marcha ayudas para los sistemas públicos de bicicletas en 2025, destinando diez millones de euros para financiar descuentos del 30% en los abonos recurrentes a través de los programas del Ministerio de Transportes", ha descrito, aunque "Córdoba al no tener en marcha el servicio no pudo concurrir".

En cuanto a los carriles bici previstos con fondos europeos, ha lamentado que "no han hecho ni uno", y que el Ayuntamiento ha dado "carpetazo definitivo a la instalación de toldos en el puente de Electromecánicas de Córdoba donde se sitúa un tramo de carril bici".

Respecto al Puente de San Rafael, "ni carril bici, ni subvención, que habrá de devolverse y obligación de indemnizar a la empresa. Y se perdió un presupuesto que superaba el millón de euros (1.022.727,27 euros) que contemplaba cuatro proyectos: Travesía A-431, Avenida Manolete, Puente de San Rafael, N-IV y acceso al puente del Arenal", ha indicado.

Para concluir, Dobladez ha expuesto que Córdoba se mantiene "muchos días por encima de los límites recomendados en diversas estaciones de medición relativos a la calidad del aire", y que las Zonas de Bajas Emisiones continúan con "la solución provisional de hace más de dos años".