El PSOE critica que "casi la mitad del presupuesto del Imgema son remanentes" y exige un plan de inversiones

CÓRDOBA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha criticado este lunes que "casi la mitad del presupuesto del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema) son remanentes de inversiones no ejecutadas en ejercicios anteriores", por lo que ha exigido al gobierno local que "ejecute un plan integral de inversiones que remoce y actualice el Jardín Botánico para subsanar todas las carencias y deficiencias que tiene el espacio donde, a día de hoy, los jardines americanos y canario se siguen regando con agua potable, por ejemplo".

En una rueda de prensa, Dobladez ha reprochado que "se vuelve a poner de manifiesto en los organismos autónomos municipales la incapacidad para ejecutar el presupuesto, pese a las necesidades existentes en inversiones para la mejora de instalaciones". Así, se ha centrado en el Imgema, cuyo resultado contable conoció en el consejo rector del viernes, y en el que "de un presupuesto inicial para el año 2024 de 3.741.188,53 euros, el remanente de tesorería era de 1.746.568,15 euros, más de un 46%", ha citado.

"Hace un año, ante una situación similar, pedimos desde el PSOE un plan integral sobre el Jardín Botánico que debía incluir la modernización del sistema de riego, puesto que es inconcebible que en una ciudad como Córdoba, en pleno siglo XXI, el riego en las colecciones de plantas no esté optimizado, no se cuente con sensores de humedad ni de temperatura, ni existan programadores sobre el agua que requieren las plantas y que todo se haga de forma manual, con arquetas deterioradas, llaves deterioradas y averías", ha explicado el edil, quien ha agregado que "no se entiende que a día de hoy, y es grave, se continúe regando zonas como los jardines americanos y canario con agua potable".

Así, Dobladez ha insistido en que "existen problemas de presión de agua necesaria para regar el jardín al completo cuando no se llena el aljibe, o que para regar el arboretum hay que cerrar de forma manual las llaves que cortan el agua de riego del resto del jardín".

A su juicio, "es necesaria la mejora de caminos, sendas y entarimados que presentan un mal estado generalizado, lo que provoca riesgo de caídas, torceduras de tobillo, tropiezos y resbalones del visitante y del personal laboral; y la reposición de señalización y cartelería general como etiquetas de plantas está en mal estado", al tiempo que ha señalado que "existen problemas con las cámaras de vigilancia y que la iluminación e instalación eléctrica es obsoleta y poco eficiente".

También, ve "necesarias intervenciones en los molinos, la Ciudad de los Niños y el Aula de la Naturaleza de la Asomadilla, o en la zona de invernadero, cuestiones que a día de hoy continúan sin resolverse".

"Hace un año demandamos ese plan de inversiones tras comprobar que de 2023 había quedado un remanente de 1.446.496 euros de un total de 3.012.317 euros", ha recordado Dobladez, quien ha criticado que "500.000 euros se devolvieron al Ayuntamiento y se renunció a ese presupuesto pese a las necesidades de inversión detalladas".

Según ha expuesto, "la pregunta es, si existe presupuesto y tenemos detectadas las deficiencias que presentan nuestras instalaciones, ¿por qué no se saca un pliego amplio que subsane de una vez todas estas mejoras necesarias?", a la vez que ha rechazado que "cuando Ibarrola habla de subida de presupuesto no sirve absolutamente para nada, porque ese presupuesto se devuelve o no se ejecuta".