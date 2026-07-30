El PSOE critica el "castigo" del alcalde de Córdoba a Parque Azahara al no recuperar sus instalaciones deportivas

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González. - PSOE

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha denunciado el "nuevo castigo" al que el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), somete a Parque Azahara, "por la decisión del equipo de gobierno del Partido Popular de retrasar la recuperación de las instalaciones deportivas municipales" de dicha barriada.

Según ha informado el PSOE en una nota, González ha explicado que así ha quedado confirmado "en el último Consejo Rector del Imdeco", en cuanto a que "el siguiente paso será licitar un contrato para redactar un plan de viabilidad sobre los futuros usos del complejo, sin ofrecer ningún plazo para su ejecución al alegar falta de disponibilidad económica".

A juicio de la edil socialista, "lo más preocupante ya no es solo que no exista una fecha para recuperar estas instalaciones, sino que el propio gobierno municipal del PP ha reconocido, con sus respuestas, que Parque Azahara no está entre sus prioridades", aunque las instalaciones deportivas en cuestión "llevan años cerradas y deteriorándose"

Así, "después de años de anuncios, promesas y compromisos incumplidos, los vecinos esperaban respuestas y un horizonte claro", pero lo único que han obtenido los ediles del PSOE es "la confirmación" de que los vecinos de Parque Azahra "tendrán que seguir esperando, mientras el PP considera prioritarios otros proyectos".

González ha recordado que el propio gobierno municipal del PP "ha venido anunciando durante los últimos años distintas fórmulas para recuperar estas instalaciones, incluida una concesión para su reforma y explotación que finalmente quedó desierta. Ahora, en lugar de impulsar su recuperación inmediata, plantea volver prácticamente al punto de partida con un nuevo estudio de viabilidad".

La concejala socialista también ha cuestionado el argumento económico utilizado por el gobierno municipal, pues "resulta difícil entender que se alegue falta de recursos para avanzar en la recuperación de Parque Azahara cuando el propio Imdeco ha transferido 820.000 euros al Ayuntamiento dentro del plan económico-financiero municipal. Si existe capacidad para devolver ese dinero, también debería existir voluntad política para destinar recursos a una instalación que lleva demasiados años abandonada".

"No podemos resignarnos a que un barrio entero permanezca sin su único equipamiento municipal mientras el gobierno municipal sigue encadenando estudios, anuncios y promesas. Los vecinos merecen hechos, no más excusas", ha concluido.