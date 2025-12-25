PSOE critica el "cierre" de las bibliotecas municipales "decretado por Bellido en plena época de exámenes"

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba y secretaria general de la agrupación de Sureste-Levante, Alicia Moya - PSOE

CÓRDOBA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba y secretaria general de la agrupación de Sureste-Levante, Alicia Moya, ha criticado este jueves el "cierre" de las bibliotecas municipales "decretado" por el gobierno local de José María Bellido, "en plena época de exámenes".

En un comunicado, ha denunciado que se ha dejado "a muchos alumnos sin el espacio adecuado para preparar las pruebas que realizarán después de las fiestas".

"El gobierno del PP no cree en el carácter de servicio público que debe tener un ayuntamiento, ya que dejar sin servicio de bibliotecas a los estudiantes en esta época supone mermar las opciones de aquéllos que no disponen en sus casas de un lugar adecuado para preparar los exámenes de enero", ha comentado la edil.

Ha indicado que si el ayuntamiento no dispone del personal necesario para mantener estas instalaciones abiertas en unas fechas en las que los trabajadores municipales suelen coger vacaciones o días de descanso, "debería reforzar la plantilla para que las bibliotecas municipales estuviesen abiertas también en estos días".

"Es necesario que el ayuntamiento disponga del número de trabajadores suficientes para cubrir todos los períodos del año y que los derechos de los trabajadores no tengan que suponer un perjuicio para los usuarios", ha apuntado.

Por ello, Alicia Moya ha informado de que la agrupación socialista del distrito Sureste-Levante, a iniciativa de Juventudes Socialistas de Córdoba, ofrece desde el día 26 de diciembre hasta el 5 de enero su sede en la calle Luis Valen-zuela número 18 para aquellos estudiantes que lo necesiten, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

"Es necesario que la corporación municipal no sólo piense en estas fechas como días festivos, sino que lo haga también como en días en que los estudiantes necesitan espacios donde poder concentrarse y abstraerse precisamente del ruido y las fiestas navideñas", según la concejal del PSOE, quien ha apuntado que dejarlos con las bibliotecas municipales cerradas, "significa quitarles la oportunidad a muchos de ellos en unos días fundamentales".