PSOE-A critica que el "consejero responsable de los cribados de cáncer" repita como presidente del Parlamento andaluz

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta del Grupo parlamentario Socialista, María Márquez, ha tachado este jueves de "impresentable" que el que como consejero de Salud fuera "responsable" de los fallos detectados en el programa de cribados de cáncer de mama de la sanidad andaluza repita como presidente del Parlamento andaluz en la XIII legislatura, tras ser propuesto para ello por el PP-A que lidera Juanma Moreno.

Así lo ha señalado la portavoz socialista en una atención a medios en el Parlamento tras la sesión constitutiva de la XIII legislatura, en la que el diputado del PP-A por Córdoba Jesús Aguirre ha sido reelegido como presidente de la Cámara andaluza con los únicos votos de su grupo, que cuenta con 53 escaños.

María Márquez, que ha comenzado subrayando que los parlamentarios socialistas inician la legislatura con la "responsabilidad" que da "representar a los andaluces", ha tildado de "impresentable que (Juanma) Moreno Bonilla vuelva a poner de presidente del Parlamento de Andalucía al consejero responsable de los cribados del cáncer de mama y de privatizar la sanidad en Andalucía".

"Es una falta de respeto a las mujeres andaluzas" y "a lo que ha pasado en esta tierra, al drama más grande que se ha vivido" en Andalucía, ha abundado María Márquez en referencia al "escándalo nacional que ha supuesto el drama de las mujeres que tenían cáncer y no se les avisó a tiempo" de ello.

Ha añadido que es "la prueba más evidente de la soberbia" del presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, al que ha afeado que ha acudido a la sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía "sin descolgar el teléfono" para hablar previamente con los grupos, porque "no quiere que haya pluralidad" ni que "se escuchen todas las voces a las que el pueblo andaluz le dio voz el pasado 17 de mayo tras la celebración de las elecciones" autonómicas de ese día, ha afeado.

AUGURA UN ACUERDO ENTRE PP-A Y VOX: "SE ENTENDERÁN"

Dicho esto, la representante del PSOE-A ha sostenido que este jueves PP-A y Vox han escenificado un "puro teatro" en el Parlamento andaluz, y dado por hecho que ambas formaciones "se van a entender" para la gobernabilidad de Andalucía en esta legislatura en la que a los 'populares' les faltan dos escaños para revalidar la mayoría absoluta con la que contaron en la anterior.

Así, la 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha aseverado que en "el funcionamiento interno" del PP "ya han escrito que el socio preferente del Partido Popular es Vox", como también están evidenciando "en el resto de comunidades autónomas", por lo que, "lamentablemente para el futuro de Andalucía", ambos partidos "se entenderán", según ha insistido en augurar María Márquez.

La también portavoz adjunta ha anunciado que el Grupo Socialista ya ha registrado "distintas iniciativas" en el Parlamento para trasladar a la Cámara "problemas de los andaluces" que, en su opinión, deben ser ya objeto de debate, y ha citado como ejemplo el "incendio gravísimo" registrado en los últimos días en la provincia de Huelva, y por el que desde el PSOE-A consideran que la Junta debe "dar explicaciones".

"En las próximas horas seguiremos presentando iniciativas en el Parlamento para que el Gobierno venga a dar explicaciones de los problemas que tiene Andalucía", ha advertido la vicesecretaria general del PSOE-A, que ha avisado de que, aunque "el PP, la derecha no tiene prisa, los problemas de Andalucía evidentemente sí tienen mucha prisa".

En esa línea, ha señalado que aunque Juanma Moreno "no haya aceptado el resultado de las elecciones, tiene que rendir cuentas por los problemas de los andaluces, que lamentablemente siguen siendo muchos", ha remarcado.

MENSAJE DE MARÍA JESÚS MONTERO

Paralelamente, la secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Jesús Montero, ha publicado un mensaje en su cuenta en la red social 'X' para subrayar que los 28 diputados socialistas inician la legislatura "con ilusión y responsabilidad".

Ha definido como "crucial" esta legislatura "para el presente y el futuro" de Andalucía, y ha asegurado que los representantes del PSOE-A están "comprometidos con Andalucía", y su "principal objetivo será ejercer una oposición útil y contundente, centrada en mejorar el día a día de los andaluces".