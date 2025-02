El PSOE critica la declaración para construir un basurero privado en El Lobatón para importar residuos

CÓRDOBA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este martes la declaración de utilidad pública o interés social para la construcción de un basurero privado en la capital disponible para importar residuos, decisión a la que su grupo se ha opuesto en el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo, ante la construcción de esta instalación en una finca de 30 hectáreas anexa a las instalaciones municipales de Sadeco.

En una rueda de prensa, Hurtado ha advertido de que "uno de los riesgos de este complejo medioambiental privado es que la ciudad se convierta en el basurero de España y que incluso se traigan residuos ilegales de países vecinos como Francia, donde es hasta seis veces más caro el tratamiento, la valorización y el depósito de los residuos en vertedero".

Además, lo ha considerado "un negocio muy rentable, y que este riesgo puede estar en los planes de los promotores, en cuanto esta instalación serviría para residuos de fuera de Córdoba, ya que los residuos municipales van al vertedero que gestiona Sadeco".

Otro "segundo riesgo" que pone Hurtado sobre la mesa es que "en el futuro esta actividad lucrativa al lado de las instalaciones de Sadeco podría ser utilizada para la externalización de servicios, lo que iría en detrimento de la gestión pública de los residuos municipales que existe en Córdoba".

En concreto, ha indicado que "el negocio que se trata de llevar a cabo con la declaración de utilidad pública o interés social y con la aprobación del proyecto de actuación es la creación de una planta de tratamiento, reciclaje y valorización de residuos de diversas procedencias --industriales, ganaderas, agrícolas, etc--, pero no serán residuos municipales, así como un vertedero para la eliminación de los residuos no peligrosos".

Según ha expuesto el portavoz socialista, "en el proyecto se plantea la valorización y reciclado de residuos orgánicos e inorgánicos, fundamentalmente de origen industrial o mezcla de estos, de carácter sólido o líquido, y entre las operaciones de valorización están la estabilización de residuos peligrosos, la esterilización y encapsulado de residuos hospitalarios y el tratamiento de lixiviados y efluentes --vertidos líquidos de plantas industriales--, entre otros".

LAS CELDAS

Asimismo, el edil ha explicado que "el proyecto prevé la eliminación de residuos peligrosos inertizados, previa autorización de la autoridad ambiental, quien deberá también definir las características que deben tener las diferentes celdas".

"Algunas celdas podrán dedicarse temporal o definitivamente al tratamiento de residuos líquidos y los residuos que se eliminen mediante depósito en vertedero podrán proceder de los residuos no valorizados en las instalaciones de la promotora Gecorsa o bien en las instalaciones de otros Gestores de Residuos, como pudiese ser Sadeco", ha apuntado.

También, ha agregado que "se eliminarán directamente en vertedero aquellos residuos cuya valorización no resulte factible técnica y económicamente mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles y así lo autorice la autoridad ambiental".

Para el portavoz del PSOE, "esta actividad lucrativa no debe ser declarada de utilidad pública o interés social, ya que Córdoba no puede convertirse en el basurero de España y de países vecinos".

"El único gestor de residuos que debemos apoyar desde el Ayuntamiento es a Sadeco, con la mejora de sus instalaciones y la puesta en marcha de Sadeco 5.0 que sirva para reciclar y reutilizar nuestros propios residuos y no los de otros lugares donde la selección, valorización y depósito en vertedero es bastante más cara", ha manifestado Hurtado.