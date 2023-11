El PSOE critica la deriva "catastrofista" del alcalde de Jaén y le conmina a "coger de una vez por todas las riendas"

JAÉN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la capital y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Julio Millán, ha criticado "la grave deriva e irresponsabilidad" del alcalde, Agustín González (PP), por "hundir a Jaén con mensajes catastrofistas". El dirigente socialista ha conminado al primer edil a "coger de una vez por todas las riendas del Ayuntamiento".

Millán ha lamentado en un comunicado que González "justifique su incapacidad para gobernar lanzando mensajes que afectan gravemente a la imagen de Jaén" y que cuestionan la capacidad de apoyo a la inversión y la iniciativa que corresponde al Ayuntamiento de una la capital. "Está haciendo un flaco favor a las y los jiennenses, dañando su autoestima y justificando siempre en el lamento que no es capaz de gobernar", ha dicho Millán.

"La situación del Ayuntamiento es por todos conocida y con ella hemos trabajado en el anterior mandato, generando confianza, trasladando un mensaje positivo y constructivo, atrayendo así a grandes inversores privados y con los mismos recursos hicimos grandes cosas para la ciudad", ha señalado el portavoz y exalcalde socialista.

Para Millán, el alcalde "está utilizando este mensaje como coartada, destruyendo la confianza que la gente y los sectores sociales y empresariales tenían en la ciudad y no es consciente del daño que hace porque está más ocupado en hacer oposición a la oposición".

"Hoy hemos conocido que no va a haber presupuestos para 2024, medida estrella que han vendido como ejemplo de gran gestión; en cinco meses han pasado de prometer un contrato para el bus a que este servicio siga funcionando por emergencia, lo hemos visto prometer planes extraordinarios de limpieza sin tener contrato del servicio en vigor, la instalación de un marcador de deuda que no llega como tampoco las auditorías externas de los servicios", ha resumido Millán.

Ha advertido de que el PSOE no va a permitir que "vuelvan los desmanes económicos al Ayuntamiento" porque "tomar decisiones que se sitúan en el borde de la legalidad nos llevó a los juzgados en tiempos pasados con el PP; revocar acuerdos plenarios sin informes para dejar sin fondos partidas para seguir prestando servicios esenciales de la ciudad no es el mejor camino para la gestión".

Sobre la decisión del PP y JM+ de dejar sin efecto el recurso presentado por el PSOE para que no se quede sin fondos el servicio de bus a la capital, el socialista ha dicho que no cuenta con informes que la avalen y cuestiona la legalidad de la revocación del acuerdo plenario que anuló la modificación presupuestaria para el bus urbano. En este punto, ha avanzado que los socialistas "llegarán hasta el final para que no se menoscabe el interés general de la ciudad".