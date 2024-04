PSOE critica la "errática gestión" de los Fondos Next Generation por parte del Ayuntamiento de Granada

GRANADA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha mostrado este lunes su "preocupación" por la gestión que el equipo de gobierno local, del PP, está haciendo de los fondos Next Generation, cuyos proyectos están desarrollándose en estos momentos, según han defendido, "después de que el gobierno socialista del exalcalde, Paco Cuenca, consiguiera 34 millones de euros en inversiones".

Al respecto, la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ana Muñoz, se ha referido a la gestión de los populares como "errática y poco transparente tras meses de silencio, oscurantismo y retrasos" y ve "imprescindible un impulso" si "no queremos perder lo conseguido, que es mucho".

La socialista ha recalcado que el papel de los ayuntamientos es solicitar las subvenciones que se van convocando y ejecutarlas eficazmente dentro de sus plazos, por lo que ha pedido a la alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), que "no convierta los fondos Next Generation en una oportunidad perdida para Granada" y le ha urgido a que "simplemente haga lo que le corresponde, solicitar más fondos y ejecutarlos correctamente, y que no caiga en el ridículo de intentar atribuirse el mérito de una iniciativa global en la que participan todos los países y municipios de Europa".

Muñoz ha incidido en que, durante los dos años de mandato de Cuenca, el ayuntamiento obtuvo subvenciones para 15 proyectos financiados con fondos europeos que reportaron a la ciudad más de 27 millones, los cuales, sumados a la cofinanciación municipal, supusieron una inversión total de 34 millones de euros.

Por otro lado, se ha referido a que el ayuntamiento también ejecutó un proyecto financiado con fondos Edusi con una inversión total de 18,7 millones, "por lo que el conjunto de proyectos financiados con fondos europeos ascendió a casi 53 millones", ha dicho, incidiendo en que todo ello "deja patente que el gobierno de Carazo no está ejecutando en la actualidad ni un solo proyecto de fondos europeos que no iniciaría el gobierno anterior".