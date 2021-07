PSOE-A critica el "escaso peso" de Moreno frente a Ayuso, "único obstáculo" para corregir "infrafinanciación" andaluza

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, ha criticado este jueves el "escaso peso político" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso, quien es "el único obstáculo que tiene Andalucía para que sea compensada estatalmente por su infrafinanciación", según quedó de manifiesto en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrada ayer en Madrid.

En un comunicado, Márquez se ha referido al debate abierto ayer entre representantes de las comunidades autónomas en el seno del CPFF relativo a la financiación para señalar que fue el propio consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, quien se "opuso frontalmente a someter a votación una propuesta de solución para resolver los problemas de infrafinanciación que presentaron los responsables de Andalucía y Comunidad Valenciana pese a contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda".

Por ello, Márquez ha reafirmado que "el principal problema que tiene Andalucía se llama Comunidad de Madrid, que es la que permanentemente bloquea las negociaciones con el Gobierno de la nación para resolver la mala financiación de nuestra tierra a través de compensaciones".

"Le exigimos a Moreno Bonilla que haga valer el peso de Andalucía y que ponga orden dentro de su partido", ha dicho María Márquez, quien señaló a "García Ayuso como la responsable última de paralizar una votación con la que se pretendía compensar la infrafinanciación que lleva sufriendo desde hace tantísimos años nuestra tierra". "No entendemos por qué Moreno Bonilla no hace valer su posición y la de todos los andaluces, no entendemos que no anteponga los intereses de nuestra tierra, y menos aún entendemos que cuando Madrid levanta la mano Moreno Bonilla calle", apostilló.

Frente a ello, Márquez ha puesto en valor que Andalucía alcanzará el próximo año "un récord en financiación autonómica" tras haberse confirmado en el CPFF que tendrá "la mayor financiación de su historia con 20.943 millones de euros de entregas a cuenta con cargo al sistema de financiación autonómica en 2022", lo que representa un 6,7% más, respecto a los 19.636 que recibió en 2021.

Asimismo, la portavoz parlamentaria destacó que "Andalucía, junto a Madrid, son las comunidades autónomas más beneficiadas" por la decisión del Ministerio de Hacienda de asumir las liquidaciones negativas de 2020, una medida que "el PP critica ahora pese a haberla solicitado previamente, lo que nos sorprende enormemente, ya que beneficia a dos de las comunidades en las que gobierna". En este sentido, valoró que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya anunciado que las comunidades autónomas recibirán el próximo año una transferencia adicional para cubrir las liquidaciones negativas de 2020.

En concreto, Andalucía percibirá 1.141 millones de euros por su liquidación negativa, mientras que Madrid será la segunda en cuanto a volumen de fondos con 432 millones: "Ambas comunidades recibirán más recursos que Cataluña, a quien corresponden 374 millones de euros, con lo cual al PP se le cae otra de sus mentiras y falsedades, como es la de asegurar que Andalucía percibiría menos transferencias que Cataluña", ha apostillado Márquez, quien ha agradecido al Gobierno de Pedro Sánchez "la sensibilidad para con Andalucía" al igual que al Ministerio de Hacienda "por tener además acento andaluz a la hora de velar por los intereses de los andaluces y las andaluzas".

La dirigente socialista también ha reconocido "el esfuerzo" del Gobierno de Pedro Sánchez por solventar el "perjuicio económico que supuso para las comunidades autónomas el cambio normativo que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 y que supuso recibir menos recursos en 2019, lo que quedará resuelto con la transferencia a las comunidades autónomas de 3.000 millones de euros para compensar el impacto negativo".

Además, resaltó que Andalucía será nuevamente la comunidad que "más recursos recibirá en el reparto de los 13.486 millones de euros adicionales que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, fondos que se distribuirán por el criterio de población ajustada y donde Andalucía será la comunidad que más dinero reciba con 2.357 millones extra, tal y como anunció la ministra Montero".