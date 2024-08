El PSOE critica la "falta de acción" del Ayuntamiento de Córdoba en el Centro Cívico de la Fuensanta

CÓRDOBA, 4 Ago. (EUROPA PRESS ) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha calificado de "día de la marmota" las continuas promesas del Gobierno local de Bellido de remozar y actualizar el Centro Cívico de la Fuensanta con actuaciones que nunca se llegan a ejecutar.

La capitular ha asegurado en una nota de prensa que el Centro Cívico Fuensanta sigue después de un año sin la nueva instalación de aire acondicionado prometida y, aunque esté ya en licitación, todavía no se sabe cuándo se podrá poner en marcha. "Se siguen utilizando pequeñas máquinas de aire en cada despacho que no soluciona las necesidades de todo el centro", ha expresado Moya, que ha reiterado que estas instalaciones municipales necesitan desde hace años una remodelación que nunca llega.

Tras indicar que su adecuación es "necesaria e imprescindible" para que los empleados municipales puedan realizar su trabajo en unas condiciones adecuadas y los usuarios puedan utilizar los espacios del centro de manera eficaz, Moya ha recordado que el propio delegado de Infraestructuras y Participación Ciudadana había reconocido que se habían estado tomando medidas de los distintos espacios para hacer una nueva distribución de despachos y salas, ya que las necesidades del personal han cambiado a lo largo de los años y trabajan en oficinas que muchas veces no propician ni la intimidad que necesitan muchos usuarios para tratar sus temas personales.

"A pesar de esto, a día de hoy, un año después, no se ha hecho absolutamente nada, y el Centro Cívico de la Fuensanta sigue siendo un centro antiguo y con una distribución de espacios completamente ineficaz", ha calificado la socialista, que ha achacado al Gobierno local "falta de diligencia y eficacia, una tónica que abarca prácticamente todas las delegaciones y todos los grandes proyectos y necesidades de la ciudad".

"El Centro Cívico de la Fuensanta no es más que un ejemplo de los muchos edificios municipales que no tienen un buen mantenimiento y a los cuales no se les hace una verdadera planificación para su continua adecuación a las necesidades y su rehabilitación", ha concluido la concejala, que ha recordado que el Grupo Socialista planteó ya el año pasado la necesidad y posibilidad de solicitar financiación europea a través de los fondos Next Generation para acometer la rehabilitación energética y de espacios de este edificio.

Pese a ello, ha recriminado al equipo de Gobierno del PP, con José María Bellido a la cabeza, que desista una y otra vez de fondos ya adjudicados "de manera que mucho nos tememos de que no sean capaces de ejecutar un proyecto de este calado o que ni siquiera soliciten una subvención para realizarlo". De igual manera, ha considerado "difícil ver en el Presupuesto del 2025 un proyecto de rehabilitación de este centro cívico con fondos propios, ya que el 2024 no lo hemos visto".