PSOE critica la "falta de material" de los trabajadores del Infoca y Junta afirma que se ha invertido "como nunca"

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo socialista María Encarnación Martínez ha criticado que el "desabastecimiento" de material en el Infoca "provoca que muchos bomberos no puedan realizar las labores preventivas, siendo la situación en Amaya cada vez más preocupante e insostenible", a lo que el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha respondido que "ahora se invierte como no se ha invertido jamás, y la seguridad de los trabajadores es siempre la máxima, nunca los trabajadores del Infoca han tenido tantos medios como tienen ahora".

Así lo ha indicado el consejero en la Comisión de dicha Consejería en el Parlamento andaluz en respuesta a la pregunta oral formulada por la diputada del PSOE, y a su vez ha subrayado que en 2023 se han adjudicado 13 contratos de material y de equipos de protección por un importe de 940.000 euros, "lo que supone el 92% de todo lo que teníamos para el año pasado, porque hemos incrementado la partida, mientras que ustedes en su último año de gobierno bajaron el presupuesto un 11%".

Por otra parte, la diputada socialista Olga Manzano se ha dirigido al consejero y le ha preguntado si "piensan ampliar el periodo de alto riesgo de incendio en Andalucía", puesto que la normativa "le ampara para ampliar este periodo", el cual, con el cambio climático se está "agravando" tanto en primavera como en otoño. "Por eso no podemos entender que usted siga con el calendario meteorológico de hace 30 años. El riesgo de incendios forestales permanece durante todo el año, y no es serio que a estas alturas del año no se haya incorporado aún todos los efectivos del dispositivo Infoca, ha espetado Manzano.

Por su parte, el consejero, en su turno de respuesta, ha señalado que las decisiones se toman "en función de lo que nos dictan los profesionales". "No me atrevería a tomar decisiones con respecto a este asunto porque no tengo la formación adecuada, afortunadamente, la Junta cuenta con profesionales que analizan día a día la situación climática, y en base a eso tomamos decisiones", ha matizado el consejero quien a su vez ha subrayado que "se han convocado más de 550 plazas, mientras que ustedes convocaron solo 54 plazas en 4 años".

Por último, la diputada socialista María Encarnación Martínez ha vuelto a intervenir para preguntar por los criterio que se han seguido para que "solo" se hayan dado 18 jubilaciones parciales de las 104 autorizadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INNS), y le ha espetado que "atiendan las demandas de los trabajadores para que se hagan efectivas las jubilaciones parciales solicitadas y aprobadas".

Asimismo, el consejero ha explicado que la agencia Amaya, en tiempo y forma, solicita al INSS qué número de trabajadores pueden acogerse a esas jubilaciones parciales, "lo que sucede es que hay un problema de interpretación respecto a lo dispuesto en el INSS, el cual se soluciona dialogando, y de hecho ya se ha llegado a un acuerdo, tal es así que ya se está llamando a los 104 candidatos a obtener una jubilación parcial".