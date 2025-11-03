El PSOE critica la "falta de previsión" municipal para proteger los restos de la Basílica de la Arruzafilla en Córdoba

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El edil del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha criticado este lunes la "falta de previsión y compromiso" de los gobiernos del PP en la Junta de Andalucía y en el Consistorio de la capital cordobesa "en la protección de los restos arqueológicos de la Basílica de la Arruzafilla, tras las lluvias registradas recientemente en la ciudad", por lo que ha anunciado que los socialistas mantienen en estudio "llevar el caso a la Fiscalía".

Según ha informado el PSOE en una nota, Dobladez ha informado que su grupo pedirá explicaciones sobre el posible deterioro del yacimiento, y en el caso de haberse producido daños, los socialistas estudiarán "llevar el caso a la Fiscalía por una posible negligencia de la Junta de Andalucía con el patrimonio cordobés", añadiendo que "todo esto ocurre ante la complicidad del alcalde, José María Bellido, como ya vimos con la Mezquita-Catedral".

Dobladez ha recordado que el promotor de las obras de la Ronda Norte, bajo la que quedarán los restos, "es la propia Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, que incumple el informe emitido por la Consejería de Cultura, teniendo que improvisar 26 días después un cubrimiento provisional insuficiente para garantizar la conservación del yacimiento".

El edil socialista ha lamentado que, tanto el Ayuntamiento, como la Junta, "mantienen una actitud reiterada de desinterés por el patrimonio histórico de la ciudad", y ha afirmado que "esta situación pudo comprobarse el pasado jueves, cuando cayeron más de 38 litros de agua por metro cuadrado en Córdoba".

YACIMIENTO DE VALOR EXCEPCIONAL

Según ha precisado Dobladez, "el pasado 28 de julio la empresa Salsum entregó la Memoria Preliminar de la Actividad Arqueológica Preventiva correspondiente al proyecto de remodelación de la Ronda Norte". Este documento, ha explicado Dobladez, "subrayaba dos aspectos esenciales, el enorme valor histórico del yacimiento", ya que es "la única basílica cristiana y monasterio dúplice conservado en la Córdoba omeya", y "la necesidad urgente de proteger los restos excavados ante la llegada de las lluvias de otoño".

Pese a ello, "la Consejería de Cultura evitó que el proyecto pasara por el dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio" señalando que, "aunque no fuera obligatorio, cualquier experto confirmará que, dada la relevancia de los hallazgos, hubiese sido lo más razonable. Probablemente se evitó para no recibir recomendaciones que frenaran los planes ya trazados, paa seguir adelante con el proyecto y levantar una joroba sobre la basílica".

La Delegación Provincial de Cultura "emitió su informe el 3 de octubre, en el que instaba a la Junta, como promotora, a presenta, por el procedimiento de urgencia, un proyecto de conservación preventiva mediante su cubrición, ante el peligro de pérdida y deterioro de los elementos del yacimiento por la lluvia".

"Sin embargo, la propia Junta incumple su obligación, actuando con retraso y de manera improvisada, limitándose a un cubrimiento geotextil provisional e insuficiente, justo en un mes de octubre donde la llegada de las lluvias era más que previsible", ha criticado el concejal.

Dobladez ha concluido afirmando que el PSOE exigirá toda la información sobre el estado del yacimiento y que, de confirmarse deterioros, "se valorará llevar el caso a la Fiscalía por una posible negligencia de la Junta de Andalucía en la protección del patrimonio cordobés".