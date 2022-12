PSOE-A critica el "fraude" de la renovación de los 12.000 sanitarios anunciada por Moreno

MARACENA (GRANADA), 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López, ha criticado este martes las condiciones de la renovación de los 12.000 sanitarios del Sistema Andaluz de Salud que ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en tanto que la mayoría, unos 11.000 según ha dicho, tendrán contratos de "uno a seis meses" y le ha acusado de "beneficiar a la sanidad privada en deterioro de la sanidad pública".

"Ya estamos cansados de las mentiras del señor Moreno Bonilla", ha señalado Noel López en Maracena (Granada), ante un centenar de vecinos que reivindicaban un servicio de urgencias de 24 horas para el municipio. Ha criticado en este contexto el "fraude" de la renovación de los 12.000 sanitarios que terminan sus contratos el 31 de diciembre y ha exigido a Moreno "que deje de ser ya el comercial de seguros de Andalucía en favor de los seguros privados sanitarios".

"Entendemos que hay que blindar los servicios públicos y especialmente la sanidad", ha insistido el secretario de Organización de los socialistas andaluces, quien ha subrayado que "a lo largo de estos últimos años, el gobierno de Moreno Bonilla ha demostrado la indolencia que tiene con la sanidad; de hecho podemos ver cómo en estos presupuestos claramente beneficia a la sanidad privada".

López ha recordado que desde el PSOE-A han exigido, a través de más de 200 enmiendas, blindar la sanidad pública a través de la incorporación de 1.000 millones de euros en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023. "Entendemos que esto no es un problema coyuntural, sino que es estructural y es lógico que necesita de refuerzos".

CONTRATOS "PRECARIOS"

En este sentido, se ha manifestado también la portavoz socialista en la Comisión de Salud y Consumo, María Ángeles Prieto, que ha asegurado que "ya vemos el fraude del anuncio de la renovación de los contratos de estos 12.000 profesionales, que mantiene a la mayoría de forma precaria, y esto hace que los profesionales busquen trabajo en otras comunidades autónomas". Prieto ha indicado que el principal problema de la sanidad pública andaluza, y en Granada, son las demoras y las listas de espera.

"Hay más de 100.000 granadinos en lista de espera y eso se soluciona con más profesionales y las demoras para que te vea tu médico de familia es de una semana o de 20 días y eso se soluciona también con más profesionales", ha destacado la portavoz socialista, que ha insistido en que el Presupuesto para 2023 "no soluciona esto, no da respuesta a esto, no hay partidas suficientes para aumentar las plantillas".

Además del problema de los profesionales, según Prieto, Granada, como otras provincias, tiene también un problema de infraestructuras y en muchos municipios, sobre todo de las áreas rurales, se han quedado con pocas horas de atención sanitaria.

La portavoz ha recordado cómo estaban previstos construir centros de salud nuevos en muchas localidades de la provincia, como en Armilla, en Albolote, en Atarfe, en Albuñol o en Salobreña.

Prieto ha explicado que las enmiendas socialistas a los presupuestos presentados por el PP incluyen estos centros de salud. Estas enmiendas en materia de sanidad incluyen más de mil millones "porque la sanidad de Andalucía los necesita" ha asegurado Prieto, porque, destaca, "la sanidad no es una prioridad" para el gobierno de Moreno Bonilla.