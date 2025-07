El PSOE critica que el gobierno local de Córdoba "desoye las demandas vecinales de piscinas públicas en los barrios"

CÓRDOBA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado este miércoles que "el gobierno local continúa sin atender las legítimas demandas vecinales de dotar a los barrios de Fátima, Valdeolleros y El Naranjo de piscinas públicas en una ciudad cada vez más golpeada por el cambio climático, donde las temperaturas extremas se extienden durante buena parte del año".

Según ha manifestado en una nota el concejal socialista Ángel Ortiz, "esta falta de infraestructuras públicas supone un nuevo ejemplo del abandono institucional y de la falta de planificación estratégica del equipo de gobierno que encabeza José María Bellido".

Durante el último Pleno, el Grupo Socialista volvió a poner sobre la mesa "la necesidad de incorporar piscinas públicas como refugios climáticos", pero "la propuesta fue rechazada por el equipo de gobierno, que se limitó a reiterar que no está contemplada ni a corto ni a medio plazo, sin mostrar voluntad alguna de estudiar su viabilidad".

Ortiz ha recordado que "ésta no es una reivindicación nueva". "Los vecinos de Valdeolleros llevan años reclamando una piscina pública", ha defendido, para advertir de que "el PP vuelve a su estrategia: no escuchar, no actuar y, por supuesto, no comprometerse ni siquiera a estudiar alternativas".

Desde el PSOE consideran que "estas instalaciones deben estar impulsadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo y no por el Imdeco, dado que se trata de una infraestructura de ciudad, no de un equipamiento deportivo al uso". "La visión cortoplacista del gobierno del PP impide avanzar hacia una Córdoba adaptada al cambio climático y más cohesionada socialmente", ha lamentado.

A juicio de Ortiz, "con seis años ya de mandato del PP, las excusas se han agotado". "Si un primer mandato puede verse como una etapa de adaptación, repetir en el gobierno y no haber transformado la ciudad es una prueba clara de incompetencia", ha expresado, para remarcar que "no hay avances estructurales, no hay planificación, y lo que es peor: hay un desprecio sistemático a las necesidades de los barrios".

El concejal socialista ha comparado esta situación con "otro ejemplo evidente de dejadez: la instalación deportiva de Villarrubia". "En Villarrubia han prometido, han anunciado, pero no han ejecutado, y ahora, en barrios como Fátima, Valdeolleros o El Naranjo, ni siquiera tenemos promesas", ha avisado, para apostillar que "la ciudadanía se siente engañada y frustrada, y no es para menos".

Los socialistas han insistido en que "Córdoba necesita una planificación urbana que responda al contexto actual de emergencia climática", apuntando que "las piscinas públicas no sólo tienen un carácter recreativo o deportivo, sino que deben entenderse como espacios de salud pública y de cohesión vecinal".

"Los refugios climáticos no pueden ser una quimera", ha subrayado, para enfatizar que "el Ayuntamiento tiene recursos, tiene instrumentos urbanísticos y tiene la obligación de actuar, pero le falta es voluntad política".