El PSOE critica en Granada "abandono y falta de inversiones" en la zona de Plaza de Toros-Doctores

GRANADA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha visitado el barrio de Plaza de Toros-Doctores, en el distrito Beiro, para denunciar "el abandono y la falta de inversiones" que ha achacado al equipo de gobierno local de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, en esta zona.

Durante la visita, los ediles socialistas han constatado, según ha informado el PSOE en una nota de prensa, el "deterioro en solerías levantadas, bancos rotos y suciedad acumulada", una situación que han indicado que "conlleva quejas constantes" de vecinos "tanto en la Junta de Distrito como en reclamaciones directas al consistorio".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha criticado que "las obras que se llevan a cabo en el centro de la ciudad responden a un interés electoralista de Carazo y el equipo de gobierno y que no atiende a necesidades reales" del vecindario "de cada barrio".

Ruz ha mantenido que "este barrio no va a recibir ni un euro de inversión durante el mandato del PP". "No entendemos que no existan partidas para intervenir en la Plaza del Doctor López Neyra, en las calles Doctor Mesa Moles o Concepción Arenal y en todo el entorno del barrio", ha añadido

Además, la portavoz socialista ha subrayado que esta situación es "extrapolable" a otras zonas de Granada, como el distrito Norte, San Ildefonso, o el Barranco del Abogado, entre otras. "Carazo olvida a los barrios, su abandono es evidente mientras el equipo de gobierno presume de millones de inversión en las calles del centro de la capital", ha criticado Ruz.

En este contexto, el PSOE ha reclamado a la alcaldesa de Granada que priorice "de forma urgente" las inversiones en los barrios, "dejando a un lado la propaganda y los intereses electoralistas, y atienda de inmediato las necesidades de quienes viven en zonas que llevan años reclamando mejoras sin respuesta".