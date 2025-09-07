El PSOE critica la "inacción" del gobierno local de Córdoba (PP) en políticas de juventud

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz, en una foto de archivo. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha criticado este domingo la "inacción" y la "falta de avances" por parte del gobierno local del PP "en el desarrollo de políticas de juventud, a pesar de la aprobación unánime en marzo de una moción para impulsar un modelo de ocio seguro, responsable, cívico e igualitario en Córdoba".

En un comunicado, el concejal socialista Ángel Ortiz ha sostenido que dicha "inacción" refleja "el escaso convencimiento del PP sobre la importancia de estas políticas".

El edil del PSOE ha agregado que "un ejemplo claro es la reciente convocatoria de subvenciones para 2025 destinada al fomento de la cultura y el ocio alternativo y saludable de las personas jóvenes en Córdoba, dotada únicamente con 20.000 euros".

"En comparación con otros sectores que reciben un respaldo mucho más amplio, la juventud cordobesa vuelve a salir perdiendo" con esta convocatoria, según ha opinado Ángel Ortiz, quien percibe una "tendencia general" por parte del gobierno local del PP a "limitar los recursos y oportunidades que promuevan la participación juvenil, en detrimento de otros ámbitos que históricamente reciben mayor prioridad política y económica".

Ángel Ortiz, promotor de la referida moción, ha lamentado que "el PP no ha movido ni un sólo dedo desde que se aprobó esta iniciativa, castigando a toda la juventud cordobesa con su inacción".

El concejal ha explicado que la moción contemplaba la creación de una mesa de trabajo que debía estar operativa en abril, así como la entrega de informes y actas de las reuniones técnicas ya mantenidas, y al respecto ha advertido de que "ni se ha convocado la mesa, ni se han remitido los documentos, ni existe un compromiso real por parte de la Delegación de Juventud".

Desde el PSOE han criticado también la "falta de voluntad para recuperar el Consejo Local de la Juventud", que consideraban "un espacio fundamental de participación activa, plural y democrática". "El PP fulminó el principal órgano de interlocución juvenil en la ciudad y, con ello, ha condenado a los jóvenes a ser invisibles en las políticas municipales", ha señalado Ortiz, que además ha llamado la atención acerca de que "sólo se ha celebrado una reunión política en todos estos meses, lo que demuestra la falta absoluta de voluntad para dialogar y construir alternativas".

Frente a esta "parálisis", el PSOE reivindica haber puesto sobre la mesa "varias propuestas consensuadas con el movimiento ciudadano y con distintos sectores sociales, culturales y deportivos de la ciudad". Entre ellas, los socialistas destacan "la creación de espacios culturales y de ocio seguro en los barrios, con una programación estable de actividades musicales, artísticas, deportivas y tecnológicas que acerquen la oferta a los jóvenes y eviten la centralización en el casco urbano".

Asimismo, desde el PSOE proponen "la puesta en marcha de un plan de ocio alternativo nocturno, con actividades libres de alcohol y de consumo de sustancias, especialmente dirigidas a jóvenes de entre 14 y 25 años, que ofrezca opciones de calidad y atractivas para disfrutar del tiempo libre de manera responsable".

Este plan se complementaría con el "impulso de programas de voluntariado y asociacionismo juvenil, que refuercen el liderazgo, la participación cívica y el compromiso con la ciudad".

El PSOE también considera "imprescindible incorporar la perspectiva de género y la igualdad en todas las actividades, garantizando espacios seguros y libres de discriminación para jóvenes Lgtbi y mujeres". Del mismo modo, se propone la firma de convenios con entidades ciudadanas y asociaciones juveniles para "diseñar y ejecutar las actividades de forma participativa, aprovechando la experiencia y el arraigo que ya tienen en los distintos barrios de Córdoba".

"Lo que pedimos no es nada extraordinario, es simplemente dar cumplimiento a lo aprobado y escuchar a los propios jóvenes, que reclaman alternativas reales y en positivo. Córdoba no puede seguir dándoles la espalda", ha aseverado Ángel Ortiz.

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que llevará nuevamente este asunto al próximo pleno y exigirá al PP "un calendario concreto de trabajo para poner en marcha la mesa de ocio seguro, responsable, cívico e igualitario antes de que termine el año".