PSOE-A critica la "irresponsabilidad" de Moreno al "intentar frenar" los decretos del Gobierno relativos a la vivienda

El portavoz de Vivienda del PSOE-A, Daniel Pérez, atiende a los medios de comunicación. - PSOE-A

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Vivienda en Andalucía, Daniel Pérez, ha criticado este viernes la "irresponsabilidad total" con la que, en su opinión, "está actuando" el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), al "intentar frenar" los decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros con medidas en materia de vivienda.

En una atención a medios en Sevilla antes de participar en el encuentro 'Misión Territorio', el portavoz socialista ha criticado así el anuncio, realizado este pasado jueves por la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, de que la Junta va a recurrir al Tribunal Constitucional (TC) dichos decretos del Gobierno de Pedro Sánchez que este viernes se debaten en la Diputación Permanente del Congreso para su convalidación o derogación.

Daniel Pérez ha considerado que, con esa decisión, desde la Junta le faltan "a las familias que pueden verse inmersas en un desahucio", así como a "familias jóvenes que pueden ver cómo les puede subir de forma irreversible el precio del alquiler".

En esta línea, el portavoz socialista ha emplazado a Moreno a que "no actúe de forma irresponsable" y que "tenga en cuenta" a "todas esas familias que se pueden beneficiar de estos decretos", y en ese punto ha incidido en advertir de que, con su recurso ante el TC, la Junta podría "intentar frenar algo que beneficiaría a los andaluces".

El representante del PSOE-A ha aludido al caso de Mari Carmen Abascal --la mujer octogenaria que falleció tras ser desahuciada del piso en el que vivía en Madrid--, y de un jubilado de 70 años residente en Málaga que, "en base a los decretos que ha puesto en marcha el Gobierno de España", va a ver suspendido el "desahucio" al que debía enfrentarse el próximo día 19, para subrayar que hay "muchas Mari Carmen en Andalucía, y el Gobierno de Moreno está actuando de forma irresponsable" en esta materia.

En esa línea, el portavoz socialista ha insistido en criticar que el presidente de la Junta "no ha sido capaz de poner en marcha ni una sola medida para evitar los desahucios" ni para "proteger a aquellas familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad".

Ha subrayado además que la Junta de Andalucía "tiene las competencias exclusivas en materia de vivienda", según lo establecido en el Estatuto de Autonomía, y a lo que se ha dedicado "en todo momento" el Gobierno de Moreno es a "intentar poner recursos frente al Tribunal Constitucional, paralizar la aplicación de la Ley (estatal) de Vivienda", así como a que "el Consejo de Ministros paralizara el Plan Estatal de Vivienda".

"En definitiva, en lugar de apoyar a las familias, a aquellas personas que necesitan que el Gobierno andaluz dé una respuesta en materia de vivienda", el Ejecutivo de Moreno "lo único que ha hecho es llevar a los tribunales" al Gobierno central, según ha denunciado Daniel Pérez.

En esta línea, desde el PSOE-A han querido decir "alto y claro" que la "actitud" de Juanma Moreno es de una "irresponsabilidad total con todas esas familias que necesitan un gobierno que dé respuesta en materia habitacional, porque a día de hoy donde más ha subido el precio de la vivienda es en Andalucía", mientras la Junta "no ha hecho nada" a pesar de tener "las competencias", según ha insistido en criticar Daniel Pérez.

Tras advertir de que "en Andalucía se están dando siete desahucios al día", el representante del PSOE-A ha instado también a la Junta a que, "dentro de sus competencias" en materia de "servicios sociales comunitarios", procure "informes de vulnerabilidad" que "sirvan para parar los desahucios que a día de hoy se están produciendo" en esta comunidad.

Daniel Pérez ha concluido criticando que, en sus "primeros 100 días de gobierno" de coalición con Vox, a Moreno "se le ha enfriado el corazón, que se le ha vuelto de piedra", y ha sentenciado que "estar al lado de la ultraderecha tiene consecuencias" como "abandonar a las familias, a los andaluces que lo necesitan, y a los jóvenes que no se puede emancipar o que no pueden pagar un alquiler abusivo con esta actitud que está teniendo la Junta de Andalucía en materia de vivienda", según ha finalizado el portavoz socialista.