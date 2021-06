El PSOE-A critica que Juanma Moreno está “ausente” ante la pandemia y su "negativa a reforzar" los servicios sociales

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP) está "ausente" ante las necesidades de la "pandemia social" causada por el covid-19 en la región y el esfuerzo que hacen los ayuntamientos y las diputaciones para atender a su población a través de los servicios sociales comunitarios, punto en el que censura su "negativa a reforzar" dichos servicios.

La portavoz del Grupo Socialista en Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Soledad Pérez, lamenta en un comunicado "el abandono de las entidades locales por parte de la Junta, confirmado con el rechazo de las derechas que lo sostienen" a la creación de un fondo autonómico extraordinario de 25 millones de euros para prestaciones básicas a través de esos servicios sociales comunitarios.

Pérez critica que el la Junta de Andalucía "se niega a garantizar ayudas de emergencia para alimentación, para hogares que no pueden esperar una renta mínima de inserción social que no llega, para reforzar los dispositivos de apoyo a andaluces sin hogar y para ampliar la ayuda a domicilio a mayores y dependientes que no pueden esperar prestaciones de la Ley de Dependencia porque tardan en resolverse 721 días" por parte de la Junta.

Ha afirmado que los partidos políticos que sostienen al Ejecutivo de Juanma Moreno "han dejado claro su rechazo a fortalecer las herramientas de gestión local" para afrontar la crisis social del coronavirus con su voto en contra a la proposición no de ley (PNL) defendida por el Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía para reforzar los servicios sociales comunitarios.

La representante socialista insiste en que "queda camino por recorrer" en la conclusión de la pandemia en Andalucía con los ayuntamientos y sus servicios sociales comunitarios "desbordados" a la hora de dar la respuesta más inmediata a la ciudadanía, debido a sus recursos "muy escasos", y destacado que el Gobierno de España "sí está siendo sensible" y ha incrementado su aportación al plan concertado en diez millones de euros más, llegando hasta los 17.896.123 millones y a pesar de que este programa "no está estrictamente en sus competencias".

En contraste, "los grupos de gobierno se oponen a ampliar el esfuerzo autonómico en apoyo social desde los municipios", bloqueando esta nueva PNL socialista e impidiendo así que la Junta distribuya con urgencia esos créditos estatales para los servicios sociales comunitarios en la comunidad y "aumente la financiación andaluza en, al menos, un 22,87% de verdad, no sólo en las notas de prensa, que es muy diferente a lo que después aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)", en palabras de Pérez.

La portavoz socialista lamenta igualmente que Juanma Moreno y su gobierno de PP y Ciudadanos mantienen "congelada" la aportación de la Junta a los servicios sociales comunitarios en niveles de 2018 y, de esta manera, ponen en riesgo al personal que trabaja en la renta mínima, "que acumula retrasos de más de dos años".

De hecho, "las derechas y la ultraderecha se niegan, con su rechazo a la citada propuesta socialista en comisión, a que la Junta garantice al menos los mismos créditos entre ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones que el año pasado --por importe de 7.771.376 euros-- para mantener a 422 profesionales repartidas por el territorio andaluz, de ellas 173 trabajadores sociales y 249 auxiliares, que terminan sus contratos a final de este mes de junio y cuya situación ese incierta".