El PSOE critica que la Junta aún "tiene en un cajón" el 69,3% de la inversión "que prometió" para este año en Córdoba

Esteban Morales, antes las obras de la Ronda Norte en Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Esteban Morales ha criticado este martes que el Gobierno de PP y Vox en la Junta de Andalucía "tiene en un cajón casi siete de cada diez euros" de la inversión "que prometió a la provincia para este año", pues, "según los datos oficiales de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre, de los 93 millones de euros de crédito definitivo para inversiones en Córdoba, la Junta solo había ejecutado 28,5 millones. Quedan pendientes 64,5 millones, el 69,3% del total".

En este sentido y según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha explicado que "han tenido nueve meses y han gastado 28 millones. Les quedan tres meses para gastar 64. Al ritmo que llevan, necesitarían más de año y medio para cumplir lo que prometieron para 2026". Ante ello, Morales ha recordado que "detrás de cada euro sin ejecutar hay una obra que no empieza, una depuradora que se queda en proyecto o una empresa de la provincia que se queda sin trabajo".

Morales ha relacionado este dato con el proyecto de presupuestos de la Junta para 2027 que el Gobierno de PP y Vox aprobó el pasado viernes, y que anuncia 363 millones de inversión para la provincia, y ha argumentado que, "si no son capaces de gastar 93, cómo vamos a creernos 363 millones", concluyendo que "anunciar dinero que luego no se gasta es un anuncio inútil y, cuando se repite año tras año, es un engaño a los alcaldes, a las empresas y a los vecinos".

Morales ha advertido que, aunque el presupuesto andaluz para 2027 crece un 6%, "la inversión de la Junta cae un 8%, 512 millones menos para el conjunto de Andalucía", de modo que el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), "anuncia más, pero pone menos, y de lo que pone gasta una parte".

Como ejemplo en la provincia ha citado los 200.000 euros previstos para la variante de Cabra de la Autovía del Olivar, asegurando que "con 200.000 euros no se hace una autovía. Se hace un cartel", y ha recordado que Córdoba "no es un caso aislado", pues "en Jaén, a la misma fecha, la Junta había ejecutado menos del 68% de la inversión prometida, y en Almería seis de cada diez euros seguían sin ejecutar".

PREGUNTA POR INVERSIONES PENDIENTES

Ante esta situación, según ha anunciado Morales, el Grupo Socialista registrará en el Parlamento de Andalucía preguntas sobre cada una de las inversiones previstas para 2026 en Córdoba, para conocer en qué punto se encuentran. Además, propondrá "que la Ley de Presupuestos obligue a la Junta a informar cada trimestre de la ejecución de las inversiones, provincia por provincia, y que el dinero que no se ejecute en una provincia se mantenga para ella al año siguiente".

El PSOE pedirá también a los ayuntamientos de la provincia que le trasladen las obras de la Junta comprometidas y aún pendientes, señalando Morales, por último, que "en Córdoba no necesitamos más anuncios. Necesitamos obras. Que gasten lo que ponen y que dejen de poner lo que no van a gastar".