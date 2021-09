El PSOE-A critica que la Junta no ha ejecutado "ni tres millones" de los 810 que anunció hace un año para Jaén

JAÉN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria del PSOE de Andalucía, Ángeles Férriz, ha denunciado que la Junta "no ha ejecutado ni tres millones de euros de los 810 millones" anunciados "a bombo y platillo" en septiembre de 2020 y para los dos años y medio siguientes tras el Consejo de Gobierno celebrado en Úbeda.

En rueda de prensa este lunes, ha lamentado los "incumplimientos" del Ejecutivo autonómico y ha calificado de "estafa" las promesas realizadas por su presidente, Juanma Moreno, tanto cuando estaba en la oposición como al frente de la Administración andaluza.

En concreto, se ha referido al Consejo de Gobierno que tuvo lugar el pasado 22 de septiembre en Úbeda y tras el que anunció una inversión de 810 millones de euros en dos años y medio con el objetivo de "catapultar" la economía y el desarrollo del territorio jiennense.

"Ha pasado un año. Y en el primer semestre de 2021, la Junta no había ejecutado ni tres millones de euros de las inversiones presupuestadas para Jaén. Y anunció 810 millones a bombo y platillo. Es una estafa en toda regla por la que deberían pedir disculpas", ha asegurado la dirigente socialista.

Igualmente, ha aludido a los "cinco planes especiales para la provincia" que Moreno "prometió" para la provincia. Unas iniciativas que "no existen, que no se han aprobado, que no tienen financiación, que no están en los presupuestos y cuyo contenido nadie conoce".

"Son cinco planes fantasma", ha sentenciado Férriz, para la que esta va a ser "una legislatura perdida" para la provincia Jaén por esa "falta de compromiso" de la Junta. Frente a ello, ha garantizado que "un gobierno socialista en Andalucía lo enmendará en la siguiente legislatura".