PSOE-A critica que la Junta "no quiere acatar ninguna de las propuestas" del Gobierno "para que Andalucía prospere"

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo del PSOE-A, Carmen Castilla, ha criticado este viernes que el Gobierno del PP-A que preside Juanma Moreno "no quiere acatar ninguna" de las "propuestas" y "posibilidades que se están dando" desde el Ejecutivo central "para que Andalucía prospere".

Así lo ha lamentado la también diputada nacional por Sevilla en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en la que ha puesto de relieve que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha transferido nada más y nada menos que 300.000 millones de euros más" a las comunidades autónomas "que en la época" de Mariano Rajoy, de los que "a Andalucía le han correspondido 54.000 millones de euros".

En esa línea, ha contrapuesto el "modelo" de "recortes" del PP cuando gobierna y el de "diálogo y consenso" del PSOE "con los agentes económicos y sociales", y sus políticas que "funcionan para disminuir la desigualdad".

Frente a ello, ha llamado la atención acerca de que Andalucía, con el gobierno del PP-A, cerró el año pasado "con un 37,5 por ciento de tasa de exclusión social y de pobreza", que afecta a "tres millones de andaluces", y aunque este año se ha producido "una ligera mejora", cree que estos datos indican que "bastantes cosas está haciendo mal" el Ejecutivo 'popular' andaluz.

Al hilo, ha aludido a la reunión del pasado lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunió con los consejeros autonómicos del ramo, y donde se abordó por parte del Ejecutivo central una "actualización al alza de las entregas a cuenta" por las que Andalucía va a recibir en 2026 un "dato histórico" de "más de 30.000 millones de euros".

Además, ha destacado que en esa reunión "se aprobaron los objetivos de déficit" y la "senda de estabilidad" presentada por el Gobierno, que "otorga a Andalucía la cifra de 731 millones de euros", rebajando al -0,1% el objetivo de déficit permitido, y ha valorado que el Ejecutivo también "ha flexibilizado las reglas de gasto", de modo que las comunidades autónomas "pueden tener más capacidad de gasto", según ha abundado Carmen Castilla, quien ha criticado que el Gobierno de Moreno "votó en contra" de esas medidas y "ha renunciado a 731 millones de euros para el bienio 2026-2028".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

De igual modo, la representante socialista ha puesto de relieve que "la ministra de Hacienda se ha comprometido a presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en un plazo de dos meses", y al respecto Carmen Castilla ha denunciado que el PP "lleva manoseando" esta reforma pendiente "muchos años", y los 'populares' "no se ponen de acuerdo ni en aquellas comunidades que gobiernan", tras lo que ha comentado que habrá que "ver qué hace ahora" Juanma Moreno una vez que Montero presente el nuevo modelo de financiación, "si va a aceptar todas estas medidas que serían buenas para Andalucía o va a seguir los dictados de 'Génova'", en referencia a la dirección nacional del PP.

Por otro lado, Carmen Castilla ha reivindicado la "quita de deuda" autonómica que ha impulsado también el Ministerio de Hacienda, por la que el Estado asumiría unos "18.000 millones de euros" de la deuda andaluza, y por los que Andalucía se ahorraría "1.000 millones de euros en intereses", lo que serviría para "reforzar los servicios públicos", según ha agregado.

PRESUPUESTOS

Finalmente, Carmen Castilla ha dedicado parte de su rueda de prensa al proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma andaluza para 2026 que se tramita actualmente en el Parlamento, y ha advertido de que "no habrá 1.200 médicos" más en la sanidad andaluza "como anunció el Gobierno andaluz", ya que las cuentas públicas sólo contempla inversión "para 288", y ha censurado que el Gobierno de Moreno "haya desviado 4.656 millones de euros de la sanidad pública a la privada" desde que llegó a la Junta.

Al hilo, ha criticado que "se duplican las listas de espera hasta los dos millones de andaluces, pero la sanidad privada tiene más dinero que nunca".

La representante socialista ha rechazado, igualmente, los "recortes presupuestarios" del PP en dependencia, vivienda y educación, y ha criticado que Moreno "ponga alfombra roja a la formación profesional privada", con recursos "para 2.588 plazas públicas frente a 9.450 privadas autorizadas", lo que ha llevado a Carmen Castilla a acusar a Moreno de no apostar "por la FP pública en Andalucía" porque al presidente de la Junta "no le importa el desempleo juvenil", según ha zanjado.