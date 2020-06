PSOE-A critica que la Junta ponga "en peligro más de 2.000 empleos" en escuelas infantiles privadas

SEVILLA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación en el Parlamento andaluz, Beatriz Rubiño, ha criticado este lunes "la indolente gestión" en materia educativa que está realizando el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) en Andalucía que pone "en peligro más de 2.000 empleos en escuelas infantiles" en la comunidad.

Rubiño se ha pronunciado así después de mantener un reunión con mujeres de la Plataforma La Escuela que Eliges, que aglutina a más de 200 escuelas infantiles y da empleo a más de 2.000 personas en Andalucía, "empleos que hoy peligran gravemente".

Ha criticado la gestión del consejero del ramo, Javier Imbroda, que "no ha contestado a estos centros y no se les permite abrir sus puertas, mientras que sí es posible en otras comunidades como Madrid o Valencia". Este colectivo, según ha explicado Rubiño, "se ha encontrado con las puertas cerradas de la Consejería de Educación e Imbroda no las ha recibido" aunque han pedido cita.

Ha explicado que estas escuelas infantiles llevan cerradas desde el pasado 16 de marzo y llegarían al 1 de septiembre con seis meses cerradas, "cuando solo están sostenidas por las cuotas de las familias" y quieren prestar "su servicio esencial a las familias".