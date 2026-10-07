El PSOE critica que la Junta "vuelve a llegar tarde" en Jaén con el dispositivo de atención a temporeros de la aceituna

Reunión para abordar la situación de los municipios con albergues para temporeros - PSOE

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha denunciado que la Junta de Andalucía "vuelve a llegar tarde" a la planificación del dispositivo de atención a los trabajadores temporeros que se desplazan a la provincia para trabajar en la campaña de recogida de la aceituna.

Así lo ha manifestado el parlamentario andaluz Víctor Torres tras mantener una reunión de trabajo con las agrupaciones socialistas de los municipios de la provincia que cuentan con albergues para temporeros.

Torres ha criticado que el Foro Provincial para la Atención a las Personas Migrantes se vaya a reunir cuando la propia Consejería de Agricultura de la Junta ya ha anunciado un adelanto de la campaña de la aceituna.

"Todo esto necesita antelación, planificación, coordinación y más financiación por parte del Gobierno de Moreno Bonilla", ha reclamado el parlamentario, quien ha exigido abordar la situación antes del inicio de la campaña para analizar y aplicar "un nuevo modelo que es necesario" .

En este sentido, el dirigente socialista ha acusado al PP de convertir al Foro, a lo largo de los últimos ocho años, en "una puesta en escena de cara a la galería" para, posteriormente, "echarle todos los problemas a los ayuntamientos".

Torres ha incidido en que las competencias en materia de políticas migratorias, empleo, agricultura y servicios sociales corresponden en exclusiva a la administración autonómica.

Desde el PSOE han censurado la "falta de financiación" que sufren los municipios por parte del Gobierno andaluz para gestionar estos recursos de acogida. Como ejemplo de ello, Torres ha contrastado las aportaciones que reciben los ayuntamientos por parte de la Diputación de Jaén --institución que no ostenta competencias en la materia-- frente a las transferidas por la Junta de Andalucía.

En concreto, ha detallado que la Diputación de Jaén destina 25.000 euros al Ayuntamiento de Torredelcampo, que alberga una de las instalaciones de acogida más grandes de la provincia, mientras que la Junta de Andalucía "sólo financia 13.000 euros". Una situación similar ocurre en el municipio de Alcaudete, donde la administración provincial aporta 20.000 euros frente a los 14.000 euros que sufraga el Gobierno autonómico.

"Es el Ayuntamiento quien tiene que soportar gran parte de la financiación de la apertura y la atención a estos trabajadores temporeros", ha lamentado Torres. Asimismo, ha instado a la Junta a adoptar medidas efectivas acordadas en los órganos de concertación, como la mesa de trabajo en el ámbito de la vivienda para los temporeros.

"Mientras tanto, la Junta no hace nada y son los ayuntamientos los que asumen la responsabilidad y sacan adelante la campaña de la aceituna", ha concluido Torres.