PSOE-A critica cómo llegan colegios, sanidad e incendios al inicio del verano mientras en la Junta "están de vacaciones"

La portavoz adjunta del Grupo Socialista Ángeles Férriz atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado este lunes la situación de los colegios y los centros de salud públicos de Andalucía, así como la de los incendios forestales que se están registrando con la llegada de las altas temperaturas en los prolegómenos del verano mientras que en el Gobierno andaluz en funciones que preside Juanma Moreno están "de vacaciones" tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que el PP-A ganó pero se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta.

La portavoz parlamentaria adjunta del PSOE-A Ángeles Férriz ha abordado estas cuestiones en una atención a medios en la Cámara autonómica en la que ha comenzando señalando que "menos mal" que este lunes, 22 de junio, es "el último día de colegio" en Andalucía, porque "un año más" se ha visto a "madres y padres teniendo que llevar ventiladores a los colegios", y "a niños sufriendo golpes de calor", porque al Gobierno de Juanma Moreno "parece que le coge desprevenido esto de las olas de calor y de las altas temperaturas en Andalucía".

Además, Férriz ha criticado que, "teniendo más dinero que nunca", el presidente de la Junta "no se lanza a climatizar centros que soportan temperaturas de más de 40 grados", donde "es imposible que los chiquillos puedan recibir una educación con una mínima calidad", y donde los docentes puedan "ejercer su trabajo".

También en materia educativa ha publicado en las últimas horas un apunte en su cuenta de la red social 'X' la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, haciéndose eco de "la angustia de madres y padres de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo" ante "el recorte de la FP Básica Específica".

En esa línea, la dirigente socialista ha advertido de que hay "miles de familias andaluzas que reclaman una educación inclusiva y con recursos suficientes para sus hijas e hijos", y en Andalucía hay "familias, docentes y colectivos educativos" que "se ven obligados a salir a la calle para exigir que este alumnado tenga las mismas oportunidades que el resto".

Montero se ha comprometido a que desde el PSOE-A van a "estar a su lado, reclamando desde el Parlamento las medidas necesarias para que ningún niño o niña se quede atrás".

PLAN DE VERANO DEL SAS

De igual modo, la representante del PSOE-A ha advertido de la situación de centros de salud y hospitales al inicio del verano, y ha criticado que el plan que para esta época ha presentado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) contempla "cerrar el 75% de los centros de salud por las tardes", si bien hay provincias en las que no abrirá en dicho horario vespertino "ni un solo centro de salud", según ha criticado.

Férriz ha animado al Gobierno de Moreno a "explicar por qué otro verano más faltan profesionales" y "vuelven a engañar con el número de las contrataciones" que se van a realizar para la sanidad andaluza en verano, o "por qué cierran camas y quirófanos", y "por qué ocultan las listas de espera".

La portavoz socialista ha denunciado que, de nuevo en verano, los sindicatos están "en pie reclamando un poquito de dignidad para poder ejercer el trabajo en una temporada donde muchas" localidades "duplican y triplican su población por el tema del turismo, y donde la gente también se pone mala".

INCENDIOS FORESTALES

Por otro lado, la representante del PSOE-A se ha referido a la proliferación de incendios forestales en Andalucía, con hasta "seis" que se han registrado este pasado fin de semana "en distintos rincones" de la comunidad, y ha llamado la atención acerca de que desde el dispositivo autonómico contra incendios forestales, el Infoca, han convocado "una manifestación para el próximo 30 de junio".

Al respecto, Férriz ha aseverado que "no hay palabras para entender cómo es posible que todavía falten 400 efectivos por incorporarse a los trabajadores del Infoca", así como que "haya torres de vigilancia que están cerradas o que abren solo unas pocas horas", cuando éstas son "las que detectan los incendios y son fundamentales para actuar desde primera hora".

"No hay palabras para describir cómo es posible que los trabajadores forestales cuenten con vehículos, con furgonetas, que no pueden entrar en las zonas forestales, que es donde se producen los incendios, igual que no hay palabras para que los trabajadores se estén quejando de que ni siquiera cuentan con los EPI --equipos de protección individual--, con la ropa adecuada para combatir incendios", ha abundado Férriz, que ha remarcado que dichos trabajadores llevan "meses" reclamando por "estas carencias".

Ha agregado que ya lo que "faltaba" es que desde el Gobierno de Moreno, en época de "campaña electoral", realicen "un despliegue, se colocan los chalequillos, van a los centros de mando y no paran de dar ruedas de prensa para explicar lo importante que son los efectivos del Infoca", y ahora que hay "una oleada de incendios, algunos muy duros" como los que se han registrado en la provincia de Huelva, donde han ardido "más de 7.000 hectáreas, todavía no hay nadie dando ninguna explicación".

Además, "los trabajadores denuncian la indignidad y la inseguridad con la que trabajan, y hasta que están siendo amenazados precisamente por reclamar que, ya que van a apagar incendios y van con menos efectivos humanos y con menos recursos, al menos que vayan por la protección adecuada", porque a "la empresa que tiene que limpiar esos equipos resulta que se le acabó el contrato, y el Gobierno de Moreno Bonilla no ha tenido a bien renovarlo a tiempo", y "los trabajadores han tenido que lavarse los propios equipos en su casa", ha continuado relatando Ángeles Férriz.

La portavoz socialista ha advertido de que, "encima", dichos profesionales "están amenazados con aperturas de expedientes porque lo que están reclamando es simple y llanamente poder apagar incendios con un mínimo de seguridad y dignidad".

En este contexto, desde el Grupo Socialista exigen una "comparecencia" del consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, porque, aunque "no tienen ninguna prisa en conformar gobierno" y "están de vacaciones, Andalucía está ardiendo, y hay trabajadores que se juegan la vida todos los días", según ha sentenciado Ángeles Férriz.