PSOE critica "las mentiras y desvergüenza" del gobierno local con las facturas de limpieza en los colegios de Jaén

JAÉN, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Carlos Alberca, ha criticado "las mentiras y la desvergüenza" del gobierno local (PP-Jaén Merece Más) con las declaraciones vertidas sobre la facturación del servicio de limpieza de colegios y otras dependencias municipales que presta la empresa Soldene.

Alberca ha señalado en un comunicado que el anterior equipo de Gobierno abonó las facturas que había pendientes con la empresa hasta octubre de 2022 e incluso meses sueltos como el de enero de 2023. La empresa, según el PSOE, registró las correspondientes a diciembre de 2022 y otros meses posteriores entre abril y mayo de 2023.

"Es evidente que la tramitación de estas facturas corresponde ya al actual equipo de gobierno, puesto que el anterior no puede pagar facturas no presentadas por la empresa", ha dicho Alberca, al tiempo que ha detallado que el reconocimiento y tramitación de la orden de pago "debería haberse hecho a partir de junio, ya con el PP en el gobierno, y aún está pendiente".

"El concejal tiene encima de la mesa pagos pendientes de los meses de junio a septiembre, que corresponden ya a su etapa de gobierno, "de los que curiosamente no habla ni incluye en su mentira sobre este asunto", ha dicho el edil socialista.

Alberca ha explicado que Soldene no solicitó la prórroga legal de dos años incluida en el contrato, por lo que en octubre de 2022 hubo que iniciar la redacción de un pliego nuevo. Este se aprovechó para añadir nuevas dependencias que había que atender por inminente jubilación del personal municipal y otras como la limpieza de la estación de autobuses.

El edil ha añadido que el pliego quedó redactado en dos lotes y corresponde al PP en esta etapa realizar la modificación presupuestaria pertinente para adjudicarlo. "En vez de estar a eso, están con excusas y mentiras", ha dicho Alberca.

Para el concejal socialista, el PP "no se ha enterado aún de que gobierna una ciudad en la que pagar mes a mes los servicios que se prestan tiene una gran complejidad". "Esta ciudad no se puede permitir tener unos gobernantes que tardan cuatro meses en atender la situación de una empresa ni un gobierno cuya principal actuación se centra en encontrar coartadas para no afrontar la verdadera gestión del Ayuntamiento".

Por último ha hecho referencia a los 37 millones de euros que abonó el anterior gobierno (PSOE-CS) y que correspondían a casi ocho años de facturas pendientes del PP con FCC de la recogida de basura y la limpieza viaria, "ni una sola factura pagada en 96 meses de mandato del PP". "No consentiremos infamias del mismo PP que dejó un pufo de casi 40 millones en facturas que pagamos en silencio, con responsabilidad y sin demagogias", ha concluido Alberca.