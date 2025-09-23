PSOE-A critica la "merma" en el servicio y la "falta de ambulancias" en Andalucía que "acaba costando vidas"

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha querido alertar este martes de la "merma" en el servicio de transporte sanitario y de la "falta de ambulancias" en Andalucía, que "acaba costando vidas" de personas.

Así lo ha aseverado la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, en una atención a medios junto a la portavoz de Salud de su grupo, María Ángeles Prieto, ante el centro de salud Levante Sur de Córdoba.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista ha explicado que su compañera de bancada y ella misma se habían desplazado este martes a Córdoba "para seguir denunciando el exterminio de la sanidad pública" por parte del Gobierno de Moreno, y para "hablar de transporte sanitario, porque en esta provincia clama al cielo lo que está ocurriendo, tanto en el maltrato a los profesionales como en la falta de garantía del servicio", según ha agregado.

En esa línea, ha aseverado que "no hay ni un distrito donde no falten ambulancias", y ha agregado que en algunos casos hay vehículos "en estado lamentable, con falta de climatización, con falta de accesibilidad", así como ha advertido de que "los profesionales son sistemáticamente maltratados, no se les reconocen las categorías" y, "por supuesto, los explotan".

Así, ha advertido de que ha habido "trabajadores que han estado siete meses sin cobrar el sueldo", y ha agregado que "lo peor de todo" es que "los técnicos de emergencia sanitaria van solos en las ambulancias", de forma que, "o asisten o conducen", y al respecto se ha preguntado cómo en esos casos un técnico que viaje solo puede subir a una camilla a una persona herida en un accidente de tráfico, o "cómo le pone un collarín" a alguien accidentado "si hacen falta dos personas" para ello.

Ángeles Férriz ha tachado de "inaudito" y también de "totalmente premeditado lo que está pasando en Andalucía", donde "se despiden profesionales, se deteriora la flota y no se renueva, y desde luego se merma el servicio", según ha incidido para remarcar a continuación que "no hay ni un distrito sanitario en Andalucía donde no falten ambulancias".

"Y cuando faltan ambulancias, después vienen las demoras, las largas esperas de las ambulancias, y eso cuesta vidas, que es lo que venimos a denunciar hoy", según ha abundado la representante del PSOE-A, que ha agregado que "no son uno, ni dos, ni tres casos", sino que "son muchos casos en Andalucía en los que hemos podido comprobar cómo la falta de ambulancias acaba costándole la vida a un andaluz".

Así, ha explicado que, "en Almería, una persona murió en pleno centro porque la ambulancia tardó más de 40 minutos teniendo un centro de salud a 300 metros", así como este pasado verano tardó "más de una hora" en llegar una ambulancia en Jerez de la Frontera (Cádiz) a atender a "un hombre que estaba trabajando" y le había dado un infarto, de modo que cuando llegó el vehículo "sólo" pudo "certificar la muerte" del mismo.

Ha agregado que en Córdoba se han dado varios casos de "familiares desesperados" que "han llamado una y otra vez al 061, a Teleasistencia, y nadie respondía, y cuando han llegado ambulancias después de hora y media, de dos horas, las personas estaban ya muertas", mientras se les decía a quien llamaba "que la ambulancia ya llegaría, que cuando hubiera alguna libre la mandarían, o que se prepararan para el trance de la muerte".

"RECORTAR LA SANIDAD PÚBLICA MATA"

"Esto es completamente indecente", ha sentenciado Ángeles Férriz para incidir en llamar la atención sobre los casos de "andaluces que han muerto esperando una ambulancia", y ha subrayado que ha sido "consecuencia de recortar la sanidad pública, porque recortar la sanidad pública mata", al igual que "privatizar la sanidad pública", según ha agregado.

En esa línea, ha denunciado la gestión "inhumana y desalmada" que, en su opinión, está llevando a cabo el presidente de la Junta, y ha advertido a los andaluces de que, "o salvamos a Moreno Bonilla, o salvamos nuestra salud y nuestra vida".

"O sanidad pública, o Moreno Bonilla", ha resumido Ángeles Férriz, quien ha subrayado que trasladaba este mensaje "a las puertas de unas urgencias" --las del centro de salud Levante Sur de Córdoba-- que "se prometieron hace dos años, que están construidas y que llevan nueve meses cerradas, como pasa en muchas zonas de Andalucía", según ha agregado para incidir en denunciar que "el deterioro de la sanidad pública es brutal, pero el destrozo que han hecho en la atención primaria ya no tiene nombre".

Dicho esto, ha advertido de que por parte del PSOE-A no se van a "cansar de defender aquello que nos hace iguales, porque todos los que tenemos o podemos tener un problema de salud tenemos la garantía en la pública de que, independientemente del dinero que tengamos, nos atiende el mismo médico o el mismo enfermero, y no puede ser" que el presidente de la Junta "esté jugando con nuestra salud y nuestra vida, y empujándonos a hacernos seguros privados, a consultas privadas después de haber forrado como nunca a la sanidad privada".

La portavoz adjunta del Grupo Socialista ha concluido denunciando que "tenemos el presupuesto mayor de la historia de Andalucía y la sanidad funciona peor que nunca" en esta comunidad, y "el responsable se llama Juan Manuel Moreno Bonilla", según ha zanjado.

SITUACIÓN "LAMENTABLE" DEL TRANSPORTE SANITARIO EN CÓRDOBA

Por su parte, la portavoz de Salud del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, ha incidido en advertir de que "la situación del transporte sanitario en Córdoba es lamentable por las malas condiciones laborales de los trabajadores, por las condiciones de las ambulancias, por la organización del transporte sanitario".

En esa línea, ha alertado de que se dan "problemas, incidencias diarias en las que los trabajadores se juegan la vida y ponen en riesgo la vida de los pacientes", y ha subrayado que lo que está pasando en Córdoba "no es una excepción", sino que "lamentablemente está pasando en toda Andalucía".

"No hay motivos para vivir esta situación a no ser una vez más una muestra de la ineficacia, de la mala gestión" del PP-A "con los recursos de la sanidad pública" desde el Gobierno de la Junta y "el desmantelamiento que está haciendo a todos los niveles", según ha agregado antes de anunciar que el Grupo Socialista va a llevar una proposición no de ley (PNL) la semana que viene a la comisión de Salud del Parlamento "en relación a la mejora del transporte sanitario, porque es una prioridad, es parte del servicio sanitario, y porque hay que garantizar" a la gente que, "cuando llama a una ambulancia", ésta "va a llegar a tiempo para salvarle la vida, y con los profesionales y los recursos necesarios para poder dar ese soporte vital hasta que llegue al hospital", según ha zanjado.