PSOE-A critica que Moreno fue un "presidente a la fuga" el día del apagón y Sanz defiende que la Junta "cumplió la ley"

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha criticado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), por su actuación el pasado 28 de abril, día del gran apagón eléctrico que afectó a la Península Ibérica, ya que, según ha censurado, se convirtió en un "presidente a la fuga" al renunciar a las competencias autonómicas para gestionar la emergencia y solicitar la declaración de emergencia nacional al Gobierno de España, una actuación que, por el contrario, ha defendido el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que ha sostenido que la Junta "cumplió la ley" con ese comportamiento.

El apagón del pasado 28 de abril ha centrado una pregunta que Mario Jiménez ha formulado al consejero de la Presidencia en la comisión parlamentaria del ramo, en la que el portavoz socialista ha sostenido que el Gobierno andaluz "no estaba dispuesto a gestionar la crisis" generada por ese apagón, "no fuera a ser que esto se convirtiera en un 'Ventorro'" para el presidente de la Junta, ha apostillado aludiendo al restaurante de la comida que compartió el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con una periodista el día de la 'dana' que asoló la provincia de Valencia, el pasado 29 de octubre.

Mario Jiménez ha incidido en afear al Ejecutivo andaluz que "renunció a sus competencias", y ha llamado la atención acerca de que, a la vez que "están en el complejo permanente con otras comunidades autónomas, especialmente Cataluña y el País Vasco, corrieron" a solicitar la declaración de emergencia nacional al Gobierno, "no fuera ser que tuvieran que gestionar una crisis de verdad".

El representante del PSOE-A ha sostenido que el Ejecutivo de Juanma Moreno actuó así porque se abonó "al caos", pensando que "ese apagón iba a llevar a España a una situación de caos durante días, y se confabularon con las comunidades autónomas del PP para intentar trasladar la responsabilidad al Gobierno de España".

PSOE-A: MORENO "SALIÓ HUYENDO"

Al respecto, Mario Jiménez ha defendido que el Ejecutivo central se hizo "cargo de la gestión" de la crisis cuando desde el Gobierno andaluz salieron "huyendo", pero ha preguntado al consejero "para qué vale entonces el presidente de la Junta de Andalucía", si "sólo para confrontar", ya que, "cuando llega el momento de ponerse al frente de una situación compleja, sale huyendo", según ha denunciado el portavoz socialista, que ha remarcado que "otras comunidades autónomas asumieron sus competencias" aquel día.

Mario Jiménez ha defendido que la "obligación" de la Junta aquel día era la de "ponerse al frente de la coordinación en el ámbito de la comunidad autónoma de todas las administraciones, cada una con sus competencias", pero el Gobierno andaluz "no lo hizo" entonces, porque "se abonó al caos, porque pensaba que España iba a caer en el caos durante días", y querían "culpar" de ello al Ejecutivo dentral, ha abundado.

En esa línea, Mario Jiménez ha acusado al Gobierno del PP-A de protagonizar un "desacato al Estatuto de Autonomía", y a Juanma Moreno de convertirse en "un presidente a la fuga" cuando "tenía que haberse puesto al frente" de la gestión de la crisis.

Dicho esto, el portavoz socialista ha concluido que ya "Andalucía sabe que no puede contar con el presidente Moreno Bonilla para nada, para el día a día, para su sanidad, su educación o la gestión de la dependencia", y los andaluces "comprobaron" también aquel 28 de abril que "para los momentos duros no podían contar con su presidente, que salió vergonzosamente huyendo" como un "cobarde", según ha criticado Mario Jiménez, que ha remarcado que "no pasó nada" porque "el Gobierno de España se puso al frente de la crisis".

SANZ DEFIENDE QUE LA JUNTA "CUMPLIÓ LA LEY"

El consejero Antonio Sanz ha replicado al portavoz socialista que antes de formular su pregunta debería "haber leído la Ley del sistema nacional de Protección Civil", así como la orden del Ministerio del Interior que "desarrolla la declaración de emergencia".

Tras ello, ha afeado a Mario Jiménez haber incurrido en "una contradicción", y ha argumentado que "si la Junta de Andalucía no hubiera tenido razón al solicitar la emergencia nacional, el Gobierno no la hubiera declarado".

En esa línea, Sanz ha remarcado que el Gobierno de España "dio la razón" a comunidades autónomas como la andaluza que solicitaron dicha declaración de emergencia, y ha apostillado que no fue "una estrategia del PP", ya que hubo "varios casos" de comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, que también "pidieron la emergencia nacional".

Antonio Sanz ha incidido en defender que la Junta "cumplió la ley" al solicitar la declaración de emergencia, porque la normativa al respecto establece que, para ello, la emergencia debe afectar "a varias comunidades autónomas", y el apagón generaba un "caos" que "afectaba a toda España", así como debe afectar "a infraestructuras de carácter nacional", como, en este caso, ocurría con los trenes, los aeropuertos o las "infraestructuras energéticas", ha subrayado.

Además, el consejero ha advertido de que "la mayor preocupación que existía" aquel día "era en materia de seguridad y orden público", y "así lo entendió" tanto el Gobierno de España como el de la Junta de Andalucía.

"Por tanto, se dieron las tres circunstancias para declarar la emergencia nacional", ha sentenciado Antonio Sanz, que ha acusado a Mario Jiménez de no haberse "leído jamás la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil", y le ha afeado acudir al Parlamento "a soltar soflamas, insultos, ataques" contra el Gobierno andaluz.

Antonio Sanz ha agregado que, "para una vez, el Gobierno de España actuó como debía en la emergencia", pero "no en la crisis, porque en la crisis todavía seguimos sin saber cuáles fueron las causas por las que se produjo el apagón", según ha criticado el consejero, que ha tildado de "lamentable" que el Ejecutivo central "siga sin dar explicaciones", y al respecto ha advertido de que "lo peor" de esto es que, "cuando no se sabe lo que ha pasado", eso "puede volver a ocurrir".

"Y es una auténtica irresponsabilidad que este Gobierno todavía no sepa las causas de lo que ocurrió ni fue capaz de gestionar esa crisis" derivada de aquel apagón, ha zanjado Antonio Sanz.